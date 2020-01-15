Hafter ateşkes masasından neden kalktı?

Arapça yayın yapan basın organları, Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter'in Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasını Trablus'un durumu ve Türkiye'nin rolüyle ilgili taleplerini karşılamadığı için imzalamadığını bildiriyor.

Suudi Arabistan'a ait olan ve Dubai'den yayın yapan Al Arabiya kanalında yer alan habere göre, Hafter yaptığı açıklamada, "Taslak anlaşma, Libya Ulusal Ordusu'nun taleplerinin birçoğunu gözardı ediyor" dedi.

Sky News'un Arapça yayın yapan kanalı da, Moskova'da Pazartesi günü yürütülen görüşmeler sırasında Hafter'in kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun başkent Trablus'a girmesi ve kurulacak milli birlik hükümetinin de kendi yönetimi altındaki Tobruk'ta bulunan parlamentodan güvenoyu alması gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi.

Kanal haberinde, Moskova'da yapılan görüşmeler sırasında Hafter'in ateşkesi denetlemek için Türkiye'nin dahil olmadığı uluslararası bir izleme heyetinin kurulmasını ve "Türkiye ile Suriye'den gelen paralı askerlerin" geri gönderilmesini şart koştuğunu da öne sürdü.