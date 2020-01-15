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  4. Hafter ateşkes masasından neden kalktı?

Hafter ateşkes masasından neden kalktı?

15.01.2020 08:40 | Son Güncelleme

Arap basın organları, Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter'in Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasını Trablus'un durumu ve Türkiye'nin rolüyle ilgili taleplerini karşılamadığı için imzalamadığını bildiriyor.

Hafter ateşkes masasından neden kalktı?

Arapça yayın yapan basın organları, Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter'in Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasını Trablus'un durumu ve Türkiye'nin rolüyle ilgili taleplerini karşılamadığı için imzalamadığını bildiriyor.

Suudi Arabistan'a ait olan ve Dubai'den yayın yapan Al Arabiya kanalında yer alan habere göre, Hafter yaptığı açıklamada, "Taslak anlaşma, Libya Ulusal Ordusu'nun taleplerinin birçoğunu gözardı ediyor" dedi.

Sky News'un Arapça yayın yapan kanalı da, Moskova'da Pazartesi günü yürütülen görüşmeler sırasında Hafter'in kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun başkent Trablus'a girmesi ve kurulacak milli birlik hükümetinin de kendi yönetimi altındaki Tobruk'ta bulunan parlamentodan güvenoyu alması gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi.

Kanal haberinde, Moskova'da yapılan görüşmeler sırasında Hafter'in ateşkesi denetlemek için Türkiye'nin dahil olmadığı uluslararası bir izleme heyetinin kurulmasını ve "Türkiye ile Suriye'den gelen paralı askerlerin" geri gönderilmesini şart koştuğunu da öne sürdü.

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'ndan üst düzey bir yetkili, Libya'da yayın yapan özel haber sitelerinden El Marsad'a yaptığı açıklamada, Hafter'in anlaşmayı imzalamasının esas nedeninin "Türkiye'nin kendisini bu anlaşmanın bir parçası haline getirerek, Sarraj hükümeti ile yaptığı anlaşmaları meşrulaştırmaya çalışması" olduğunu söyledi.

Aynı yetkili, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı silahlı güçlerin tasfiyesini içermeyen hiçbir anlaşmayı imzalamayacaklarını söyledi.

Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayez el Sarraj ile Hafter arasında sağlanan ateşkesin yazılı bir anlaşmaya dönüştürülmesi için Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda görüşmeler yapıldı.

Ateşkes taslağında, Hafter'in Nisan ayında Sarraj'ın kontrolü altındaki başkent Trablus'a yönelik taarruzunu durdurması ve güçlerini geri çekmesi öngörülüyor.

halife hafter

SARRAJ ATEŞKES TASLAĞINI İMZALADI

Sarraj, varılan ateşkes taslağını imzalarken, Hafter ise anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.

Rusya, Hafter'in anlaşmaya olumlu baktığını ancak iki gün süre istediğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik taarruzunu sürdürmesi halinde, "darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacaklarını" söyledi.

Libya'da 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından uzlaşma ve istikrar sağlama çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Ülke, batıda Trablus merkezli Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğuda Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar arasında iktidar çatışmalarına sahne oluyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü ise yerel aşiretlerin elinde.

Hafter'e bağlı güçler Nisan ayından bu yana Trablus'a doğru ilerlemeye çalışıyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'den asker desteği istedi. Türkiye de Libya'ya asker göndermeye başladı.

Hafter'e bağlı güçlerin Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan tarafından desteklendiği öne sürülüyor.

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