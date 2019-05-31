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Arap zirvesi sonuç bildirgesinde de İran birinci gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 06:33 | Son Güncelleme

Mekke'de düzenlenen olağanüstü Arap zirvesinde de İran vurgusu yapıldı - Kapanış bildirgesinde Filistin meselesinden çok İran ve bölgedeki müdahaleleri üzerinde duruldu

MEKKE (AA) - Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde düzenlenen ve 21 Arap ülkesi liderinin katıldığı olağanüstü zirvede İran'ın bölgedeki müdahaleleri kınandı.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) olağanüstü zirvesinin ardından düzenlenen olağanüstü Arap zirvesinin kapanış bildirgesinde de İran vurgusu yapılırken Arap dünyasının temel meselesi olan Filistin meselesi ikinci planda kaldı.

Bildirgede, İran yapımı balistik füzelerin Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına atılması, İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) adalarını işgal etmesi (Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adaları), Suriye krizine müdahale etmesi ve toprak bütünlüğünü etkilemesi, Bahreyn'in iç işlerine karışması ve oradaki terör örgütlerini desteklemesi kınandı.

Bildirgede Filistin konusunda ise önceki Arap zirvesinde alınan kararlara bağlılık vurgusu yapıldı.

Arap zirvelerinde genellikle 2002'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki zirvede kabul edilen Arap Barış Planı'na atıfta bulunuluyor. Söz konusu plan, Arap topraklarındaki İsrail işgalinin son bulmasını, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını, Filistinli mülteciler sorununun adil bir şekilde çözülmesini ve buna karşılık İsrail'le normal ilişkiler kurulmasını öngörüyor.

KİK ve Arap zirvelerinin ardından bugün Mekke'de 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı olağan zirvesinin düzenlenmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Zirvesi İRAN

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