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Araştırma: Anne sütü koronavirüsü öldürebilir!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2020 16:22 | Son Güncelleme

Çinli bilim insanlarının yeni araştırmasına göre anne sütü, Kovid-19’u önleyebiliyor ve tedavi edebiliyor.

Araştırma: Anne sütü koronavirüsü öldürebilir!

Pekinli bir araştırma ekibi, anne sütünün Sars-Cov-2’ye maruz kalan hücreler üzerindeki etkilerini test etti.

Test edilen hücre tipleri, hayvanlara ait böbrek hücrelerinden genç insanların akciğer ve bağırsak hücrelerine kadar çeşitlilik gösteriyordu ama sonuçlar aynıydı: Çoğu canlı virüs suşu süt tarafından öldürülmüştü.

Bulgularını cuma günü biorxiv’de yayımlanan ve henüz hakem onayından geçmeyen iki makalede açıklayan Pekin Kimya Teknolojisi Üniversitesi'nden Profesör Tong Yigang liderliğindeki ekip, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

Anne sütü virüsün hücreye bağlanmasını, girişini ve hatta girdikten sonra çoğalmasını engelledi.

Pandeminin ilk zamanlarında, emzirmenin, virüsün bulaşma riskini artırabileceği öne sürülmüştü.

Çin medyasının Şubat'ta yayımladığı haberlerde, Vuhan'da yenidoğan bebeklerin, Kovid-19 testi pozitif çıkan annelerden ayrıldığı ve mamayla beslendiği aktarılmıştı.

Ayrıca ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), Kovid-19 taşıyan annelerin emzirdiği bebeklerin de "şüpheli" taşıyıcılar olarak görülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Ancak yeni çalışma, koronavirüs taşıyan annelerin emzirmeye devam etmesi gerektiğini söyleyen Dünya Sağlık Örgütü’nü destekler nitelikte.

Çalışmaya imza atan Tong ve ekibi, önce insandan alınan anne sütüyle bazı sağlıklı hücreleri karıştırdı. Ardından bu hücreler virüse maruz bırakıldı.

Sürecin sonunda araştırmacılar, virüsün bu hücrelere bağlanamadığını ve giremediğini gözlemledi. Söz konusu uygulamanın, enfekte olmuş hücrelerde virüsün kendini kopyalamasını önlediği de tespit edildi.

Tong ve meslektaşları, koronavirüsün, sütteki laktoferrin gibi bilindik antiviral proteinlere duyarlı olduğundan şüpheleniyordu. Ancak bu proteinlerin beklendiği gibi sonuç vermediği keşfedildi.

Bunun yerine araştırmacılar, virüsü engellemesi en muhtemel bileşenin “whey proteinleri” olduğunu belirledi. Araştırmada inek ve keçiye ait whey proteinlerinin virüs suşlarını yaklaşık yüzde 70 oranında bastırabildiği saptandı. İnsandaki whey etkinliğiyse neredeyse yüzde 100'e ulaşıyordu.

Sonuç olarak insan sütünün, virüsü daha geniş bir hücre türü yelpazesinde yenebildiği görüldü. Öte yandan bilim insanları, bu farklılığın nedenini henüz belirleyemedi.

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