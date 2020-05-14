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Araştırma yaparken karşılarına ayı çıktı! 'Bizi gördüler ama...'

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2020 15:27 | Son Güncelleme

Ardahan'da kış uykusundan uyanan 2 boz ayı, yiyecek aramak için dolaşırken kameraya takıldı. Ardahan Üniversitesi Arıcılık Teknikerleri İsmet Yıldız ve Gürhan Kara'nın inceleme yapmak için gittikleri ormanlık alanda karşılarına çıkan ayılar, insanları görmesine rağmen aldırış etmeden arayışlarını sürdürdü.

Araştırma yaparken karşılarına ayı çıktı! 'Bizi gördüler ama...'

Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykularından uyanan boz ayılar yiyecek aramaya çıktı. Artvin'in Şavşat ilçesinde Laşet mevkisindeki ormanlık alanda inceleme yapan Ardahan Üniversitesi Arıcılık teknikerleri İsmet Yıldız ve Gürhan Kara, yiyecek arayan 2 boz ayıyı görüntüledi. İki arkadaş aniden karşılarına çıkan boz ayılardan korkmasına rağmen, cep telefonuyla görüntülemeye devam etti. Ormanlık alanda yiyecek arayan boz ayılar, bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden yiyecek arayışını sürdürdü. Daha sonra ormanlık alana giren ayılar, gözlerden kayboldu.

'ÖNCE KORKTUK, SONRA UYSAL OLDUKLARINI FARK ETTİK'

Ayıları cep telefonuna kaydeden İsmet Yıldız, "İlk gördüğümüzde biraz korktuk ama sonradan çok uysal olduklarını gördük. Bizleri gördükleri halde hiç aldırış etmediler. Yemek aramaya devam ettiler. Daha sonra gözden kayboldular" dedi. (DHA)

Yiyecek arayan boz ayıları görüntülediler

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