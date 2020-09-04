Araştırmacılar, megalodon köpek balığının gerçek boyutlarını ortaya çıkarttı!

Devasa boyutlara ulaştığı söylenen megalodon köpekbalığı hakkında bilinen şeyler ise oldukça sınırlı. Bilinenler ise onun denizlerin hakimi olarak adlandırabileceğimiz büyük balinaları yakalayarak beslendiği yönünde. Bu da boyutunun ne denli büyük olduğu hakkında bir ipucu veriyor. Fakat megalodon köpek balığının gerçek boyutları büyük bir merak konusu. İngiliz araştırmacılar da megalodonun boyutlarını bilmek isteyenler arasında olacak ki önemli bir adım attılar.

İNGİLİZ ARAŞTIRMACILAR MEGALODON KÖPEK BALIĞININ GERÇEK BOYUTLARINA ULAŞTI

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi ve Swansea Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, 23 milyon ile 3 milyon yıl arasında yaşadığı düşünülen megalodon köpek balığının boyutunu araştırmak için yola çıktı. Matematiksel yöntemler kullanarak ve megalodonun akrabalarıyla karşılaştırarak yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda megalodon köpek balığının gerçek boyutlarına ulaşıldı.

YÜZGECİ İNSAN İLE AYNI BOYDA

Sonuçlara göre, bir megalodon köpek balığının boyu 16 metreye kadar ulaşabiliyor. 16 metrelik bir megalodon köpek balığı ise yaklaşık 4,65 metre uzunluğunda bir kafaya, 1,62 metre uzunluğunda bir sırt yüzgecine ve 3,85 metre uzunluğunda bir kuyruğa sahip. Bu yetişkin bir insan ile megalodon köpekbalığının yüzgecinin yaklaşık olarak aynı boyutlarda olduğunu ortaya koyuyor.