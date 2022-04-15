HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Araştırmacılardan öneri: Koalaları kurtarmak için koala spermi dondurun

Araştırmacılardan öneri: Koalaları kurtarmak için koala spermi dondurun

15.04.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı araştırmacılar koalaların spermlerinin dondurulmasının, son yıllardaki orman yangınlarıyla türü tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan keseli hayvanların korunmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Araştırmacılardan öneri: Koalaları kurtarmak için koala spermi dondurun

Avustralyalı araştırmacılar koalaların spermlerinin dondurulmasının, türü tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan keseli hayvanların korunmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

New South Wales eyaletindeki Newcastle Üniversitesi'nden uzmanlar, toplanan spermlerle bir biyolojik laboratuar kurulmasını önerdi.

Bu spermlerin daha sonra türün geleceğini garanti altına almak ve genetik çeşitliliği geliştirmek için kullanılabileceği belirtildi.

Avustralya'da son yıllarda görülen orman yangınlarında onbinlerce koala ölmüştü.

Doğa koruma uzmanı Dr. Ryan Witt, bu önerilerin aynı soydan çiftleşmeyi önlemenin düşük maliyetli bir yöntemi olduğunu ve böylece genetik çeşitliliğin hayvanat bahçeleri dışında, yaban hayatta yaşayan koalalarda da artırılabileceğini belirtti.

Witt "Şu anda çok sayıda hayvanı birden yok etme tehdidi olan 2019-2020 orman yangınları gibi doğal felaketlere karşı bir sigorta poliçemiz yok. Koala nüfusu bu tür yangınlarda ölürse, türü geri getirmenin ya da genetik yapılarını korumanın hiçbir yolu yok" dedi.

Araştırmacılar, yeni alınmış ya da dondurulmuş spermleri kullanılarak laboratuar ortamında koala yavruları elde edildiğini söylüyor.

Newcastle Üniversitesi'nden Dr. Lachlan Howell da "Dondurulmuş sperm kullanılarak, koalaları yerlerinden etmeden yaban hayattakilerin genetik çeşitliliğini yeniden artırabiliriz. Ülke genelinde koala spermi toplama merkezi olabilecek 16 yaban hayvanı hastanesi ve hayvanat bahçesi belirledik" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden görüntüler! Çekilirken arkalarında bu mesajı bıraktılarKahreden görüntüler! Çekilirken arkalarında bu mesajı bıraktılar
"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Beklenen haber nihayet geliyor! 2 yıl sonra ilk kez olduBeklenen haber nihayet geliyor! 2 yıl sonra ilk kez oldu
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia! Motorin ve benzin litre fiyatı...

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia! Motorin ve benzin litre fiyatı...

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası!

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası!

İmamoğlu'na hodri meydan! 'Hangi kanalda istiyorsan hazırız'

İmamoğlu'na hodri meydan! 'Hangi kanalda istiyorsan hazırız'

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.