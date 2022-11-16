Araştırmanın sonucu sarsıcı! Seks hakkında hiç bilmediğimiz gerçek...

Seks, kadınlar ve erkeklerin ilişkiye olan bakış açılarını değiştirebiliyor. Bazı kişiler iyi bir seksten sonra mevcut ilişkisine çok daha fazla bağlansa da bazıları istediğini elde ettiğini düşünerek tam tersi şekilde hissedebiliyor. Bir seksolog, erkeklerin ve kadınların seksten büyük ölçüde farklı faydalar elde ettiğini iddia etti.
İlişkiler üzerine kurulmuş bir sitede bulunan uzmanlar kadın ve erkeklerin seks hakkında en çok değer verdiği şeyler arasındaki büyük farklılıkları göstermek için bir araştırma başlattı. Kadınlar en iyi faydanın mutluluk olduğunu söylerken erkekler bedavaya yapabileceğiniz en eğlenceli şeyin bir numaralı fayda olduğunu söylüyor.
Kadınların üçte ikisinden fazlası ikinci en büyük fayda olarak seksin kendilerini eşlerine daha yakın hissettirdiğini bildirdi. Kadınlar, kendilerini strese sokan her şeyi zihinlerinden uzaklaştırmak, sağlıklı ve aktif kalmanın bir yolu olarak seksi kullanırlar.
Erkeklerin %74'ü seksin kendilerini iyi hissettirdiğini ve düzenli bir sevişme yaşamadıklarında hüsrana uğradıklarını söyledi. Erkekler için üçüncü sıradaki fayda, erkeklerin %68'i tarafından seçilen, takımlarının sporda kazanmasını izlemekten daha çok seksin olmasıydı.
Seks ve ilişki uzmanı Jessica Leoni, "Bulgular, iyi seksin erkekler için fiziksel, kadınlar için duygusal bir ihtiyacı karşıladığını gösteriyor. “Düzenli olarak yaptıklarında daha fazla erkek hüsrana uğruyor ve yeni insanlarla seks yapmaya kadınlardan daha fazla değer veriyorlar.
“Kadınlar, eşleriyle bağ kurmak ve hayatın stresinden kaçmak için seksi daha çok kullanıyor. Açık olan şu ki, düzenli seks her iki cinsiyetin de genel sağlığı için hayati önem taşıyor. "Verilen yanıtlara göre birisiyle birlikteyseniz ve yaptığınız seks doğru değilse, o zaman yeni birini aramanın zamanı gelmiş olabilir."