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Araştırmanın sonucu sarsıcı! Seks hakkında hiç bilmediğimiz gerçek...

16.11.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seks, birçok insan için temel ihtiyaç olarak görülüyor. Cinsellik hakkında çok çeşitli araştırmalar yapılıyor. Üzeri kapalı bir kutu olan ve konuşulmayan cinsel ilişki hakkında yapılan son araştırmanın sonuçları oldukça sarsıcı. Yapılan ankete katılan erkekler ve kadınların sevişme üzerine düşündüklerinin birbirinden tamamen farklı olduğu ortaya çıktı.

Araştırmanın sonucu sarsıcı! Seks hakkında hiç bilmediğimiz gerçek...

Seks, kadınlar ve erkeklerin ilişkiye olan bakış açılarını değiştirebiliyor. Bazı kişiler iyi bir seksten sonra mevcut ilişkisine çok daha fazla bağlansa da bazıları istediğini elde ettiğini düşünerek tam tersi şekilde hissedebiliyor. Bir seksolog, erkeklerin ve kadınların seksten büyük ölçüde farklı faydalar elde ettiğini iddia etti.

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İlişkiler üzerine kurulmuş bir sitede bulunan uzmanlar kadın ve erkeklerin seks hakkında en çok değer verdiği şeyler arasındaki büyük farklılıkları göstermek için bir araştırma başlattı. Kadınlar en iyi faydanın mutluluk olduğunu söylerken erkekler bedavaya yapabileceğiniz en eğlenceli şeyin bir numaralı fayda olduğunu söylüyor.

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Kadınların üçte ikisinden fazlası ikinci en büyük fayda olarak seksin kendilerini eşlerine daha yakın hissettirdiğini bildirdi. Kadınlar, kendilerini strese sokan her şeyi zihinlerinden uzaklaştırmak, sağlıklı ve aktif kalmanın bir yolu olarak seksi kullanırlar.

DÜZENLİ SEVİŞMEZLERSE HÜSRANA UĞRUYORLAR

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Erkeklerin %74'ü seksin kendilerini iyi hissettirdiğini ve düzenli bir sevişme yaşamadıklarında hüsrana uğradıklarını söyledi. Erkekler için üçüncü sıradaki fayda, erkeklerin %68'i tarafından seçilen, takımlarının sporda kazanmasını izlemekten daha çok seksin olmasıydı.

SEKS, ERKEKLER İÇİN FİZİKSEL KADINLAR İÇİN DUYGUSAL

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Seks ve ilişki uzmanı Jessica Leoni, "Bulgular, iyi seksin erkekler için fiziksel, kadınlar için duygusal bir ihtiyacı karşıladığını gösteriyor. “Düzenli olarak yaptıklarında daha fazla erkek hüsrana uğruyor ve yeni insanlarla seks yapmaya kadınlardan daha fazla değer veriyorlar.

DÜZENLİ SEKS HER CİNSİYETİN GENEL SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

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“Kadınlar, eşleriyle bağ kurmak ve hayatın stresinden kaçmak için seksi daha çok kullanıyor. Açık olan şu ki, düzenli seks her iki cinsiyetin de genel sağlığı için hayati önem taşıyor. "Verilen yanıtlara göre birisiyle birlikteyseniz ve yaptığınız seks doğru değilse, o zaman yeni birini aramanın zamanı gelmiş olabilir."

KADINLAR İÇİN SEKSİN 10 FAYDASI

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  • Beni mutlu ediyor - sorgulayan kadınların %72'si tarafından seçildi
  • Beni partnerime yaklaştırıyor - %68
  • Aklımı beni endişelendiren şeylerden uzaklaştırıyor - %64
  • Beni sağlıklı ve aktif tutuyor - %62
  • Eğlenceli - %61
  • Yeni biriyle yatmak ve yeni bir vücut keşfetmek heyecan veriyor - %59
  • Seks ruh halimi düzeltiyor - %58
  • Hayatın sıradanlıkları için harika bir kaçış - %54
  • Uyumama yardımcı oluyor - %52
  • Eğlence kalori yaktırıyor - %48

ERKEKLERE GÖRE SEKSİN 10 FAYDASI

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  • Seks kötü olsa bile, yine de oldukça iyidir! Seks, dünyada ücretsiz olarak yapabileceğiniz en eğlenceli şeydir - erkeklerin %82'si tarafından seçilmiştir
  • Kendimi iyi hissettiriyor - Düzenli olarak seks yapmazsam hayal kırıklığına uğruyorum - %74
  • Takımımın sporda kazandığını izlemekten bile daha iyi - %68
  • Yapabileceğiniz en eğlenceli egzersiz şekli - spor salonuna gitmekten iyidir - %64
  • Yeni biriyle yattığımda duyduğum ses hoşuma gidiyor - %62
  • İyi seks partnerime daha çok değer vermemi sağlıyor - %59
  • Uyumama yardımcı oluyor - %57
  • Kendimi iyi hissetmemi sağlıyor - %54
  • İş baskılarından büyük kaçışı sağlıyor - %48
  • Sonrasında dünya hakkında daha olumlu hissettiriyor - %42
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