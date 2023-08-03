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Araştırmaya göre ChatGPT, her 20 ila 50 soru için bir şişe su 'içiyor'

03.08.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ChatGPT su mu içiyor? Nisan ayında yayınlanan bir habere göre, OpenAI'nin yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT, sorulan her 20 ila 50 soru için bir şişe su 'içiyor'. Yapay zekalı sohbet robotuyla yapılan 20 ila 50 soruluk bir görüşme sırasında, robotun 500 ml'lik bir şişe suyu "içebileceği" tahmin ediliyor.

Araştırmaya göre ChatGPT, her 20 ila 50 soru için bir şişe su 'içiyor'

OpenAI'nin yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT, son dönemde popülerliğini artırdı. Euronews'in nisan ayında yayınladığı bir habere göre ise, ABD'deki Colorado Riverside Üniversitesi ve Texas Arlington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışma, su tüketimi hakkında bazı bilgiler verdi.

CHATGPT SORDUĞUMUZ HER 20 İLA 50 SORU İÇİN BİR ŞİŞE SU 'İÇİYOR'

Haberde, yapay zekalı sohbet robotuyla yapılan 20 ila 50 soruluk bir görüşme sırasında, robotun 500 ml'lik bir şişe suyu "içebileceğinin" tahmin edildiği kaydedildi.

Araştırmacıların, "500 ml'lik bir şişe su çok fazla görünmese de, ChatGPT'nin milyarlarca kullanıcısı düşünüldüğünde, çıkarım için toplam birleşik su ayak izi hala son derece büyük" dediği belirtildi.

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Habere göre bilim insanları Microsoft'un sadece GPT-3 eğitimi sırasında 700.000 litre su tüketmiş olabileceğine inanıyor.

Aynı haberde bilim insanlarının GPT-4 gibi daha karmaşık yeni nesil modellerin eğitim sırasında daha da fazla su tüketebileceğini söyledikleri belirtilirken, doğru bir tahmin yapmak için kamuya açık verinin neredeyse hiç olmadığından bahsedildi.

YAPAY ZEKA SOHBET ROBOTLARI SUYU NASIL KULLANIYOR?

Söz konusu habere göre, çalışmanın su tüketimi rakamları, veri merkezleri tarafından elektrik üretmek ve sunucuları soğutmak için kullanılan taze temiz suyu ifade ediyor.

Önde gelen sohbet robotlarının çoğunun bulut bilişimi, dünyanın dört bir yanındaki veri merkezlerinde bulunan binlerce sunucuya dayanıyor. Bilgisayarlar, kullanıcılardan gelen soruları yanıtlamak gibi görevleri yerine getirmek üzere 'model' olarak bilinen algoritmaları eğitmek için kullanılıyor.

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