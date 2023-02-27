'Arayıp geçmiş olsun bile demedi' diyerek sitem etti! Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz'dan 'çadır' iddiası: Devletten bir tane bile gelmedi

Samandağ'da binlerce bina yıkıldı, evi yıkılmayan birçok kişi de peş peşe yaşanan depremlerin korkusundan çadırda kalmayı tercih ediyor. Son günlerde çadır ihtiyacı ve çadırların dağıtımıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, "İlk 3 gün kaderimize terk edildik" diyen Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, gönderilen yardımların kendilerine ulaşmadığını ifade etti. Eryılmaz "Devletten bana bir tane çadır gelmedi" diyerek de çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"AFAD 3. GÜN GELDİ, KIZILAY ZATEN HİÇ YOK"

Depremin yaşandığı günü ve sonraki süreci anlatan Eryılmaz, Cumhuriyet'e verdiği demeçte şunları söyledi:

Bakın buraya AFAD 3. gün geldi. AFAD’ın ciddi bir sorumluluğu var. Kızılay zaten hiç yok. 10 tane çadırı var görüntü alma amaçlı. Neticede kurumlar buraya müdahale etmede çok geç kaldı. Asker de aynı şekilde üçüncü gün falan geldi. İlk üç gün kaderimize terk edildik.

"YOLDA ARKADAŞLARIN EKİPMANI ALINMIŞ"

Başta Mersin olmak üzere yakın belediye ve kuruluşlardan yardım istedim. Beni arıyorlar, diyorlar ki “Başkanım biz geldik ama ekipmanımız durduruldu başka bir şehre yönlendirildi”. Örneğin ikinci gün Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden arama kurtarma ekibi yola çıktı. Yolda arkadaşların ekipmanı başka yere lazım diyerek alınmış. Buraya hayırseverler çok yardım gönderdi. Ancak ulaşmadı.

"GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİLER, ARAYIP SORMUYORLAR"

Devleti temsil eden kurumlardan hiçbiri beni aramadı. Geçmiş olsun demedi yani. Vali bile arayıp geçmiş olsun demedi ya.

Hâlâ da arayıp sormuyorlar.

"15 BİN ÇADIR İHTİYACI VAR"