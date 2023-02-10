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Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'den Özgür Özel'e sitem: Bana sarılıp 'geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim

10.02.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin vurduğu Hatay'da bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, yıkımın en çok olduğu ilçelerden biri olan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz sitem etti. İkilinin yaptığı konuşmanın görüntüleri sosyal medyada yayılırken, söz konusu görüntülerde Eryılmaz'ın Özel'e "Bana sarılıp 'geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim" dediği duyuldu.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'den Özgür Özel'e sitem: Bana sarılıp 'geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Depremin vurduğu Hatay'da yıkımın en çok olduğu ilçelerden biri olan Samandağ'da Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e ettiği sitem gündem oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Eryılmaz, "Halkım bu kadar büyük bir felaketin üzerindeyken, burada bana daha, 'Merhaba' demeden, 'Seni alanda görmek lazım.' demene ben çok üzüldüm. Özgürcüğüm bak beraber milletvekilliği yaptık." dedi.

"HALKIM BU KADAR BÜYÜK FELAKETİN ÜZERİNDEYKEN..."

Kameralara yansıyan konuşmada, Eryılmaz, "Halkım bu kadar büyük felaketin üzerindeyken, bana daha, 'Merhaba' demeden, 'Seni alanda görmek lazım' demene ben çok üzüldüm. Bana sarılıp 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim." ifadelerini kullandı.

FDSFS

Özgür Özel ise 'geçmiş olsun' dediğini belirtirken, durumun düşündüğü gibi olmadığını söyledi.

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deprem Hatay Samandağ Özgür Özel Refik Eryılmaz

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