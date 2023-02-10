Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'den Özgür Özel'e sitem: Bana sarılıp 'geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Depremin vurduğu Hatay'da yıkımın en çok olduğu ilçelerden biri olan Samandağ'da Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e ettiği sitem gündem oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Eryılmaz, "Halkım bu kadar büyük bir felaketin üzerindeyken, burada bana daha, 'Merhaba' demeden, 'Seni alanda görmek lazım.' demene ben çok üzüldüm. Özgürcüğüm bak beraber milletvekilliği yaptık." dedi.

"HALKIM BU KADAR BÜYÜK FELAKETİN ÜZERİNDEYKEN..."

Kameralara yansıyan konuşmada, Eryılmaz, "Halkım bu kadar büyük felaketin üzerindeyken, bana daha, 'Merhaba' demeden, 'Seni alanda görmek lazım' demene ben çok üzüldüm. Bana sarılıp 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ise 'geçmiş olsun' dediğini belirtirken, durumun düşündüğü gibi olmadığını söyledi.