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Arçelik çalışanları perakende gününde sahada

09.09.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer: - "İşimizin kalbinde her zaman müşterilerimiz yer alıyor. Türkiye’nin en uzak köşelerine kadar uzanan 3 bine yakın bayimiz ve 650 yetkili servisimizin başarımızda ve müşteri ile kurduğumuz sıcak bağda çok önemli bir rolü var"

İSTANBUL (AA) - Arçelik, tüm çalışanlarını yetkili servis ve bayilerinde müşterileri ve iş ortaklarıyla buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri memnuniyetini işinin odağına alan Arçelik, sektöründeki öncü çalışmalarını sürdürüyor.

7 Eylül'ü Perakende Günü olarak kutlayan Arçelik, Sahada Birlikteyiz sloganıyla her kademeden 800'e yakın çalışanını, tüm Türkiye’deki Arçelik, Beko mağazaları ve yetkili servis noktalarında müşterileri ve iş ortakları ile buluşturdu.

Etkinlik, Arçelik çalışanlarının sahayı yakından deneyimleyerek, sorumlu marka ve fayda odaklılık konusunda müşterilerden geri bildirimler almasını amaçlıyor.

Arçelik çalışanları, müşterilerin Perakende Günü’ne özel kampanyalarla karşılandığı bu özel günde, bayilerle birlikte en iyi deneyimi sunmak için çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "İşimizin kalbinde her zaman müşterilerimiz yer alıyor. Türkiye’nin en uzak köşelerine kadar uzanan 3 bine yakın bayimiz ve 650 yetkili servisimizin başarımızda ve müşteri ile kurduğumuz sıcak bağda çok önemli bir rolü var." ifadelerini kullandı.

Dinçer, her zaman müşterilerini en iyi hizmeti sunmak, tüm uygulamalarını, ürün ve hizmetleriyle alanında öncü olmak için çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Perakende Günü olarak ilan ettiğimiz 7 Eylül’de sahada birlikteyiz diyerek, servis ve bayilerimizde müşterilerimizle buluştuk. Sahada olduğumuz her an, müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerle bizi mükemmel bir müşteri deneyimi yaşatma hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor.

Modern perakendecilik anlayışımız, sahada müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tüm şirket çalışanlarımız ile birlikte oluşturduğumuz sinerjiyle, sektörümüzde fark yaratarak çıtayı daha da yükseğe taşıyacağımıza inanıyorum."

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