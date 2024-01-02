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Arda Turan'ın Hac'da iken Seçil Erzan ile yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! "Sen bir tanesin iyi ki varsın"

02.01.2024 17:23 | Son Güncelleme:
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Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan olayında yeni bir gelişme daha yaşandı. Arda Turan'ın Hac ziyareti sırasında Seçil Erzan'la arasında geçen WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Erzan'ın Turan'a yönelik "İyi ki varsın" sözleri dikkat çekti.

Arda Turan'ın Hac'da iken Seçil Erzan ile yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! "Sen bir tanesin iyi ki varsın"

Türkiye'nin konuştuğu, yüksek kar getirili özel ve güvenilir "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın davası devam ediyor. Mağdurlar hakkında hazırlanan iddianamelerin ana dava dosyasıyla birleşmesiyle şikayetçilerin sayısı geçtiğimiz günlerde 21’e yükselmişti. Davada en öne çıkan mağdurlardan olan ünlü futbolcu Arda Turan'ın ise Hac'da bulunduğu sırada Seçil Erzan ile yaptığı yeni bir görüşme daha ortaya çıktı.

secil

Pointer isimli haber sayfasında yer alan habere göre, Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki WhatsApp yazışmalarında şu ifadeler yer aldı:

"SEN BİR TANESİN İYİ Kİ VARSIN"

Arda Turan'ın hac'da Seçil Erzan'la arasında geçen WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı:

Seçil Erzan:
"Yarınki ödemen için ben saat 2'de alacağım. Senden ricam bana 3 gibi birini yönlendirirsen teslimat yapayım."

Arda Turan:
"Allah'ım sana geliyorım:))"

Erzan:
"Sen bir tanesin iyi ki varsın."

Arda Turan:
"Annene Kabe ile Medine kokusu aldırıyorum. Onları koklat ona."

Erzan:
"350 teslim ettim. Kalanı sen gelince."

Arda Turan:
"100 binle çarp sevap o kadar???? Kabe'deyken verdin ya :)"

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Arda Turan Seçil Erzan
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