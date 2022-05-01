Arefe Günü ibadetleri ve 100 İhlas suresi okumanın fazileti hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Ramazan'ın son günü ve bayramın habercisi olan Arefe Günü'nde yapılan ibadetlerin Allah katında kabul edildiği buyurulmaktadır. Peki, Arefe Günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? İhlas suresi ne zaman ve ne için okunur?

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Arefe gününde İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle ilgili rivayetler de vardır; "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Yine bir hadis-i şerifte: "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır. Bununla ilgili olarak başka bir Hadis-i şerife göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

İHLAS SURESİNİN MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: "O, Allah'tır, bir tektir." "Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)" Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir)."

İHLAS SURESİ NE ZAMAN VE NASIL OKUNUR?

Bir hadis-i şerifte, Arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da okumaya devam edebilir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN AREFE GÜNÜ DUASI

Hz. Muhammed arife gecesinde şu duâyı okuyana yaradanın istediğini vereceğini beyân buyurmuştur. Peygamberimizin Arefe duası şöyle: * "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi." İmam-ı Tirmizi, Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir: "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."



