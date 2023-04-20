AREFE GÜNÜ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ: 20 Nisan 2023 arefe günü kargolar açık mı, yarım gün mü? Ramazan Bayramı çalışma saatleri

Arefe günü kargoların çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bayramlarda çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Birçok kişi Ramazan Bayramı öncesi arama motorlarında arefe gününe ilişkin araştırma yapıyor. Kargo çalışma saatleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte arefe günü kargolara ilişkin merak edilenler...

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU, YARIM GÜN MÜ?

Bu sene Ramazan Bayramı arefe günü 20 Nisan'da gerçekleşecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 21 Nisan olacak.

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı olacağı tahmin ediliyor. Ancak arefe günü bazı kargo şirketleri öğle saatine kadar dağıtım yapabiliyor.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geldi. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

