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AREFE GÜNÜ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ: 20 Nisan 2023 arefe günü kargolar açık mı, yarım gün mü? Ramazan Bayramı çalışma saatleri

20.04.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü kargoların açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak konusu olurken birçok kişi çalışma saatlerine yönelik araştırma yapmaya başladı. İnternetten sipariş ettikleri ürünün kendilerine ulaşmasını bekleyen birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, arefe günü kargolar açık mı, yarım gün mü? İşte Ramazan Bayramı arefe günü kargo çalışma saatleri...

AREFE GÜNÜ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ: 20 Nisan 2023 arefe günü kargolar açık mı, yarım gün mü? Ramazan Bayramı çalışma saatleri

Arefe günü kargoların çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bayramlarda çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Birçok kişi Ramazan Bayramı öncesi arama motorlarında arefe gününe ilişkin araştırma yapıyor. Kargo çalışma saatleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte arefe günü kargolara ilişkin merak edilenler...

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU, YARIM GÜN MÜ?

Bu sene Ramazan Bayramı arefe günü 20 Nisan'da gerçekleşecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 21 Nisan olacak.

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Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı olacağı tahmin ediliyor. Ancak arefe günü bazı kargo şirketleri öğle saatine kadar dağıtım yapabiliyor.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geldi. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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Ramazan Bayramı Arife günü kargo

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