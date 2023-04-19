AREFE GÜNÜ NE ZAMAN, yarın mı? 2023 Diyanet dini günler takvimi ve Ramazan Bayramı arefesi tarihi!

Arefe günü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü 21 Nisan olacak. Ramazan Bayramı tatili 3 gün sürecek. Ramazan Bayramı öncesi arefe günü kamu kıurumları yarım gün çalışacak. İşte Arefe günü ile ilgili detaylar..ç.
Arefe günü 20 Nisan 2023 Perşembe günüdür.
Ramazan Bayramı arifesi (20 Nisan 2023 Perşembe) yarım gündür.
Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geldi. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:
Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar