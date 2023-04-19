AREFE GÜNÜ NE ZAMAN, yarın mı? 2023 Diyanet dini günler takvimi ve Ramazan Bayramı arefesi tarihi!

Arefe günü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü 21 Nisan olacak. Ramazan Bayramı tatili 3 gün sürecek. Ramazan Bayramı öncesi arefe günü kamu kıurumları yarım gün çalışacak. İşte Arefe günü ile ilgili detaylar..ç.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe günü 20 Nisan 2023 Perşembe günüdür.

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ YARIM GÜN MÜ TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı arifesi (20 Nisan 2023 Perşembe) yarım gündür.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geldi. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar



