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  4. AREFE GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 20 Nisan 2023 arefe günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? İETT otobüsü, metro, metrobüs, marmaray...

AREFE GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 20 Nisan 2023 arefe günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? İETT otobüsü, metro, metrobüs, marmaray...

20.04.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü otobüsler başta olmak üzere metro, metrobüs, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı merak edildi. Bilindiği üzere, toplamda 3 gün olan Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirecek olan vatandaşları ilgilendiren Cumhurbaşkanı kararı geçtiğimiz hafta, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bugün birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 20 Nisan 2023 arefe günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? İşte son durum...

AREFE GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 20 Nisan 2023 arefe günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? İETT otobüsü, metro, metrobüs, marmaray...

Arefe günü otobüsler başta olmak üzere metro, metrobüs, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlareında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Resmi Gazete'de yer alan karara göre Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşımalar ücretsiz olacak. Peki, arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 20 Nisan 2023 arefe günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

AREFE GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Arefe günü otobüsler ücretsiz olacak.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan’dan 24 Nisan saat 07.00’ye kadar ücretsiz hizmet verecek.

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RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla; yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

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