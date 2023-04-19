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Arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı arefe günü toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, İETT...

19.04.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu olurken 20 Nisan Perşembe günü metro, metrobüs, marmaray ya da İETT otobüsü kullanacak olan vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Toplamda 3 gün olan Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirecek olan kişileri ilgilendiren Cumhurbaşkanı kararı geçtiğimiz hafta, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı arefe günü toplu taşıma bedava mı?

Arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı arefe günü toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, İETT...

Arefe günü otobüsler de dahil olmak üzere metro, metrobüs, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapmaya başladı. Toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak. 20 Nisan 2023 Perşembe tarihinde yani arefe günü metro, metrobüs, marmaray ya da İETT otobüslerine ilişkin son durum ise merak konusu oldu. İşte arefe günü otobüslerde son durum...

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AREFE GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Arefe günü otobüsler ücretsiz olacak.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan’dan 24 Nisan saat 07.00’ye kadar ücretsiz hizmet verecek.

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RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla; yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

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