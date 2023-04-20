AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA SAATLERİ: 20 Nisan 2023 arefe günü sağlık ocakları açık mı, yarım gün mü? Aile hekimleri çalışma saatleri!

Arefe günü ve Ramazan Bayram'ında sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte, arefe günü aile hekimlerinin çalışma saatleri ve Ramazan Bayramı'nda sağlık ocaklarında son durum...
Arefe nedeniyle sağlık ocaklarının yarım gün hizmet vermesi bekleniyor. Arefe gününde birçok kurum öğleden sonra kapalı olacak. Sağlık ocakları, eczane, ve hastaneler in geçtiğimiz sene olduğu gibi Ramazan Bayramı arefesinde 12.30'a kadar açık olması bekleniyor. 12.30'dan sonra yalnız hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.
Sağlık ocakları Ramazan Bayramı boyunca kapalı olacak.
Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geldi. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:
Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar