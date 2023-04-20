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  4. AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA SAATLERİ: 20 Nisan 2023 arefe günü sağlık ocakları açık mı, yarım gün mü? Aile hekimleri çalışma saatleri!

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA SAATLERİ: 20 Nisan 2023 arefe günü sağlık ocakları açık mı, yarım gün mü? Aile hekimleri çalışma saatleri!

20.04.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü sağlık ocaklarının hizmet verip vermediği merak konusu olurken birçok kişi internette aile hekimleri çalışma saatlerine dair araştırma yapıyor. Bilindiği üzere bayramlarda çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Birçok kişi arama motorlarında arefe gününe ilişkin araştırma yapıyor. Peki, arefe günü sağlık ocakları açık mı, yarım gün mü?

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA SAATLERİ: 20 Nisan 2023 arefe günü sağlık ocakları açık mı, yarım gün mü? Aile hekimleri çalışma saatleri!

Arefe günü ve Ramazan Bayram'ında sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte, arefe günü aile hekimlerinin çalışma saatleri ve Ramazan Bayramı'nda sağlık ocaklarında son durum...

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Arefe nedeniyle sağlık ocaklarının yarım gün hizmet vermesi bekleniyor. Arefe gününde birçok kurum öğleden sonra kapalı olacak. Sağlık ocakları, eczane, ve hastaneler in geçtiğimiz sene olduğu gibi Ramazan Bayramı arefesinde 12.30'a kadar açık olması bekleniyor. 12.30'dan sonra yalnız hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.

10 kasım sağlık ocağı

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAKLARI HİZMET VERECEK Mİ?

Sağlık ocakları Ramazan Bayramı boyunca kapalı olacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geldi. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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