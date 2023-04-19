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Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı arefe günü AVM'ler saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri!

19.04.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda AVM'lerin açık mı yoksa kapalı mı olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı arefe günü AVM'ler saat kaça kadar açık? İşte alışveriş merkezleri çalışma saatleri...

Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı arefe günü AVM'ler saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri!

Arefe günü AVM çalışma saatleri internette araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Birçok devlet kurumu ve kuruluş resmi tatil olacak. Bu sebeple çok sayıda vatandaş internette "AVM'ler açık mı, alışveriş merkezleri bayramda çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte arefe günü AVM çalışma saatleri...

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık olacak. Geçtiğimiz bayramlarda alışveriş merkezlerinin çalışma günlerinde değişiklik olmamıştı. Dolayısıyla aksi açıklanmadığı müddetçe Ramazan Bayramı'nda da AVM'ler hizmet verecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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