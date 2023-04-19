Arefe ne demek, ne anlama gelir? Ramazan Bayramı öncesi merak edildi! İşte arefe gününün anlam ve önemi...

Ramazan Bayramı arifesi internette araştırılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan sona eriyor. Kurban bayramından bir gün öncesine mahsus olan arefe ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte arefe gününün anlam ve önemi...

AREFE NE DEMEK?

Arife günü, herhangi bir dinî bayramdan önceki günü ifade eder.

Öte yandan arefe kelimesinin kökeni Arapça arafattır.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arifesi 20 Nisan 2023 Perşembe gününe dek gelecek.

Ramazan Bayramı arifesi yarım gündür.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe denk geliyor.

