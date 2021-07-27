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  4. Arhavi'de selin göle çevirdiği caddede yaşam mücadelesi! İmdadına botla yetişti

Arhavi'de selin göle çevirdiği caddede yaşam mücadelesi! İmdadına botla yetişti

27.07.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'in Arhavavi ilçesinde geçtiğimiz Perşembe yaşanan selin ardından cadde göle dönmüştü. Bölgede kameralara yansıyan yaşam mücadeleleri ise selin boyutlarını gözler önüne sermeye yetmişti. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüler de yaşanan çaresizliğin ne kadar büyük olduğunu kanıtladı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan selde bir çok kurtarma operasyonu yaşandı. Bu kurtarma operasyonlarından biri de Kapisre Deresi’nin taşması sonucu sular altında kalan Boğaziçi mahallesinde gerçekleşti. Mahallede esnaf olduğu öğrenilen bir şahıs göle dönen caddede bir anda boyunu aşan sular içerisinde kaldı.

"BOĞULUYORUM" DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Şahsın “Boğuluyorum” feryadını duyan ve büyük korku yaşayan mahalle sakinleri evlerinin balkonundan çaresizce su içinde tutunması için kendisine damacana bidonu attı. Bidona ulaşamayan şahsın imdadına ise küçük bir deniz botu ile sel sularında dolayan bir genç yetişti.

KÜREK ÇEKEREK İMDADINA YETİŞTİ

Kürek çekerek hızla şahsın yanına ulaşan genç, boğulmak üzere olan şahsın imdadına yetişti ve botuna tutunmasını sağladı. O anlar çevre binadaki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

arhavi sel boğulan kişiyi botla kurtardı (1)

arhavi sel boğulan kişiyi botla kurtardı (2)

arhavi sel boğulan kişiyi botla kurtardı (3)

İHA

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Artvin
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