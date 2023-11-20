Arıcılık nasıl yapılır? Arıcılık yapmaya nasıl başlanır?

Arıcılıkta coğrafi konum son derece önemlidir. Bu nedenle Türkiye arıcılık için son derece uygun bir ülkedir. İnsanlık tarihi kadar eski olan arıcılığın verimli olarak yapıldığı ikinci ülke Türkiye’dir. Kovanların yerleştirilmesi, besleme, kovan ve ekipmanlar ile arı ıslahı bu faaliyet için en önemli noktalardır. Kovan sayısından arıcılık yapılmak için seçilen bölgeye kadar son derece hassas olan ve özen isteyen bir faaliyet olan arıcılığa başlamak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken birçok konu vardır. Arıcılık yaparak para kazanmak mümkün olsa da arıcılık dışarıdan göründüğü kadar kolay olmayan bir faaliyettir. İlgi, özen, hassasiyet ve bilgi gerektiren bu alan özellikle ilk yıllar için oldukça önemlidir. Bir iki yılın ardından uzmanlık kazanılabilecek olan arılık düzenli bir gelir sağlayabilir.

Arıcılık nasıl yapılır?

Üretici olmak isteyen kişileri şahsen ya da bir iş birliği aracılığı ile arılığın yer aldı il ya da ilçe müdürlüklerine başvuru yapmalıdır. Arılı kovanlar bu il ya da ilçe müdürlükleri tarafından tespit edilir. Devlet desteği de alınabilen arıcılık Ziraat Bankası Genç Çiftçi ve Kadın Çiftçi destekleri tarafından finanse edilebilmektedir.

Doğal arıcılık yapmak için gerekli belgelerin başında izin belgesi gelir.

Yerleşme izni isteyen arıcı işletmeler ya da kişiler tanımlama numarası ile bulunacağı ilin bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdır. Çevre ve Orman Bakanlığında yer alan ilgili birimden izin belgesi alındıktan sonra Arı konaklama belgesi de alınmalıdır. Arıcılık belgesi alabilmek için gerekli belgeler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti kimlik fotokopisi

Kişiye ait olan bir telefon numarası

Diploma fotokopisi

Arıcılık sertifikası

Arıcılık yapmaya nasıl başlanır?

İlk şartı hayvanları ve arıları sevmek olan arıcılık teorik bilgi gerektiren bir alandır. Yeni başlayanlar için arıcılık eğitimine göre bu alanda çalışmak isteyen kişiler arıcılığa en çok üç kovanla başlamalıdır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da başarısızlık riski bulunduğu için eğitim süreci son derece önemlidir. Devlet desteği de alınabilen bu alanda 2023 yılı için ilan edilen arılı kovan desteği 40 TL olarak belirlenmiştir. Ancak bulunulan yerdeki arıcılar birliğine üyelik söz konusu ise ödenecek destek tutarı 60 TL olacaktır. Arıcılığa başlayabilmek için üç farklı yok bulunur. Bu yollar şunlardır:

Satın alınan boş bir kovana oğul koydurulur.

arazide ya da evde veya ormanda bulunan sahipsiz bir oğul yakalanır.

Arılı hazır bir kovan satın alınır.

Daha önce bu alanda hiçbir deneyimi bulunmayan kişiler için yapılacak en iyi başlangıç yöntemine göre arısı güçlü olan kaliteli bir koloni güvenli olduğu bilinen bir arıcıdan satın alınmalıdır. Arıları tanımak, onları kızdıracak ya da memnun edecek şeyleri bilmek de çok önemli bir noktadır. Arıcılığa başlamadan önce yapılması gereken bir diğer önemli adım da doğru yer seçmektir. Rakımı yüksek olan yerlerde daha büyük verim sağlanabilecek olan arıcılıkta arıların ihtiyaçlarını bilmek de çok önemlidir. Nektar, polen, temiz su gibi ihtiyaçları bulunan arıların takibinin yapılması gerekir.







