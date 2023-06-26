ARİFE günü hastaneler açık mı, kapalı mı? Yarın hastaneler çalışıyor mu? Kurban Bayramı arife günü sağlık ocağı ve hastanelerde son durum

Arife günü hastanelerin çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyenler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor. O gün; hastaneye gitmek durumunda olanlar konuya ilişkin detayları merak ediyor. Peki, arife günü hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte, 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı öncesi sağlık ocağı ve hastanelerde son durum...

ARİFE GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Hastanelerin acil servisleri resmi bayram tatili sürecince, açık olacak ve hizmet verecek.

Bayram günlerinde sağlık ocakları faaliyet göstermeyecek.

HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞIYOR MU?

Hastane ve sağlık ocaklarında poliklinik hizmetleri ise 3 Temmuz Pazartesi gününden itibaren devam edecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

