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  4. Arife günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2023 Ramazan Bayramı arifesinde köprü ve otoyollar bedava mı olacak? İşte son durum...

Arife günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2023 Ramazan Bayramı arifesinde köprü ve otoyollar bedava mı olacak? İşte son durum...

18.04.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arife günü köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre köprü ve otoyollar Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak. Peki, Arife günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2023 Ramazan Bayramı arifesinde köprü ve otoyollar bedava mı olacak? İşte detaylar...

Arife günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2023 Ramazan Bayramı arifesinde köprü ve otoyollar bedava mı olacak? İşte son durum...

Arife günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı sonrası birçok kişi arama motorlarında bu soruya yanıt arıyor. İşte, arife günü köprü ve otoyollarda son durum...

ARİFE GÜNÜ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Arife günü köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı merak edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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