Arılar eve girip saldırdı! Panik anları böyle görüntülendi

İlçe kırsalındaki Alatlar Mahallesi'nde Ali Ala'nın evine giren arılar, aile fertlerine saldırdı.Ailenin evden çıkamaması üzerine çevredekiler, Akçakale İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, maske kullanarak girdikleri evdeki 10 kişiyi dışarı çıkarırken, kurtarma çalışmaları esnasında bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye personeli ve aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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