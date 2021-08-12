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  4. Arılar eve girip saldırdı! Panik anları böyle görüntülendi

Arılar eve girip saldırdı! Panik anları böyle görüntülendi

12.08.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evlerine arıların girdiği 10 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Arılar eve girip saldırdı! Panik anları böyle görüntülendi

İlçe kırsalındaki Alatlar Mahallesi'nde Ali Ala'nın evine giren arılar, aile fertlerine saldırdı.Ailenin evden çıkamaması üzerine çevredekiler, Akçakale İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

İTFAİYE ERİ YARALANDI

İtfaiye ekipleri, maske kullanarak girdikleri evdeki 10 kişiyi dışarı çıkarırken, kurtarma çalışmaları esnasında bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye personeli ve aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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