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Arının soktuğu 2 kişi tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 12:56 | Son Güncelleme

Arının soktuğu 2 kişi tedavi altına alındı

Düzce'de arının soktuğu 2 kişi Bolu'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Düzce'de arının sokması sonucu rahatsızlanan Özcan S. (50) ile Salih B. (56), burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavileri süren 2 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Özcan S'nin ağabeyi Özgür S, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin tarlada elma toplarken 3 arının aynı anda sokması sonucu rahatsızlandığını belirterek, olaydan sonra hastaneye kaldırıldığını ve bu esnada kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Kardeşini Düzce'den Bolu'ya getirdiğini ve tedavisinin özel hastanede sürdüğünü anlatan Özgür S, "Kardeşimin daha önceden alerjisi varmış ve bunu bilmiyormuşuz. Bu durumdan dolayı kalp krizi geçiriyor. Doktorlar müdahale etmişler ama 15 dakika sonra kendine getirebilmişler. Vücuda 15 dakika boyunca oksijen gitmediği için bu olayları yaşamış olduk." dedi.

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Arı arı sokması Düzce

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