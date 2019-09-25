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Arıtma çamurundan verimli toprak elde etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

Heykeltıraş Sinen Özer, tarımda direkt kullanıldığında zehirli içeriğe sahip olan arıtma çamurunu ağır metallerden arındırarak daha verimli ve hızlı ürün veren tarım toprağına dönüştürdü - Sinen Özer: - "Ürettiğim toprak gözenekli yapısı nedeniyle çok yüksek su tutma kapasitesine sahip. Günlük nem ve çiğ olayı yeterli oluyor. Küresel ısınmada 32-40 derece olan toprak yüzeyi bunda 18 derecede kalıyor"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Heykeltıraş ve araştırmacı Sinen Özer, tarımda direkt kullanıldığında zehirli içeriğe sahip olan arıtma çamurunu ağır metallerden arındırarak daha verimli ve hızlı ürün veren, yüksek su tutma kapasitesine sahip tarım toprağına dönüştürdü.

Sinen Özer, atık su arıtım işlemi gerçekleştiren kurumlardan aldığı arıtma çamurundan verimli toprak üretmek için 2011'de çalışmalara başladı. İstediği sonucu alamayan 50 yaşındaki Özer, üniversitelerde gerekli araştırmaları yaptıktan sonra 2017 yılında tekrar denemeye karar verdi.

Zehirli içeriğe sahip olduğu için tarımda direkt kullanılması zararlı olan arıtma çamurunu dönüştürücü kullanarak ağır metaller ve mikroorganizmalardan arındıran Özer, bu sayede kullanıma hazır toprak elde etti.

Özer'in "endirekt dönüşüm toprak" diye adlandırdığı bu yöntemle normal toprağa göre daha çok ve kaliteli ürün elde ediliyor.

- "Yüksek su tutma kapasitesine sahip"

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barındırdığı mikroorganizmalardan dolayı arıtma çamuruna en az 3 yıl temas etmemek gerektiğini söyledi.

Buna rağmen arıtma çamurunun hala Avrupa'da ve Türkiye'de bazı tarımsal alanlarda direkt kullanıldığını, bunun zararlı olduğunu belirten Özer, "Bizim geliştirdiğimiz absorben toprak ise iyon değiştirici bir topraktır. İçerisine attığınız çözülmüş elementler iyon değiştirerek inorganik maddeye dönüştüğü için 3 yıl beklemeye gerek yok, direkt kullanılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Geliştirdiği toprağın atıktan çok magnezyum, alüminyum, potasyum ve kükürtü absorbe ederek gübre haline geldiğini anlatan Özer, bu toprağın içerisine organik atıkları da atarak böylece içeriğini daha da zenginleştirdiğini dile getirdi.

Özer, ürettiği toprağın süngerimsi yapıda olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Ürettiğim toprak gözenekli yapısı nedeniyle çok yüksek su tutma kapasitesine sahip. Günlük nem ve çiğ olayı yeterli oluyor. Küresel ısınmada 32-40 derece olan toprak yüzeyi bunda 18 derecede kalıyor. Normal toprağın su hapsetme oranı yüzde 22, humuslu toprağın yüzde 42, ürettiğim toprağın ise bunlardan üç kat daha yüksek. En iyi topraktan üç kat yüksek su çekme kapasitesine sahip. Bu da kurak yerleri tarıma açıyor. Direkt olarak bu toprak çölleşme alanında kullanıldığı zaman çok güzel bir toprak elde edebiliyor. Maliyeti de oldukça düşük. Bir ton toprağın maliyeti 100 lira."

- "Normal toprağa göre yüzde 50 daha erken ürün alınıyor"

Azot, magnezyum ve kalsiyum oranı çok yüksek olduğu için bu toprakta yetişecek bir bitkinin normal toprağa oranla daha erken çimlendiğini ve çiçek açtığını vurgulayan Özer, normal toprağa göre yüzde 50 daha erken ürün alındığını söyledi.

Ankara ve İzmir'de yaptığı deneyler sonucunda mısırda iki kat ürün elde ettiğini anlatan Özer, "Mısırın boyu iki metreye kadar çıkıyor. Normal arıtma çamuru gibi rahatsız edici bir kokusu da yok. Zararsız olduğunu buradan bile anlayabiliriz. Kokunun olmamasının temel nedeni, içinde mikroorganizmaların olmaması. Ürünümüzü bakanlıklara, sorumlu birimlere ilettim. Şahsi, ticari işletmeler aramasın çünkü bizim ticari kaygımız yok. Ankara'daki konsolosluklara, büyükelçiliklere ulaşabilmek istiyorum. Amacım kuraklık çeken, çölleşme sorunu yaşayan diğer ülkelere ürünü ihraç etmek." diye konuştu.

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Arıtma çamuru Sinen Özer Toprak

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