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Arıza tramvay seferlerini aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 21:30 | Son Güncelleme

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda seferler, Topkapı-Şehitlik durakları arasında yapılamıyor

İSTANBUL (AA) - T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler Topkapı-Şehitlik arasında yapılamıyor.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle Topkapı-Şehitlik arasında seferler yapılamamaktadır. İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferleri yapılmaktadır. Şehitlik-Mescid-i Selam arası her iki yoldan işletme yapılmaktadır." denildi

Açıklamada, arızayı gidermek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı Teknik Arıza

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