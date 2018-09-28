Arıza tramvay seferlerini aksattı

İSTANBUL (AA) - T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler Topkapı-Şehitlik arasında yapılamıyor.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle Topkapı-Şehitlik arasında seferler yapılamamaktadır. İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferleri yapılmaktadır. Şehitlik-Mescid-i Selam arası her iki yoldan işletme yapılmaktadır." denildi

Açıklamada, arızayı gidermek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

