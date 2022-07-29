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  4. Arızalanan gemi nedeniyle ulaşımı aksatmıştı! İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı

Arızalanan gemi nedeniyle ulaşımı aksatmıştı! İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı

29.07.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan gemi nedeniyle Boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı bildirilmişti. Ekiplerin müdahalesi ile kurtarılan geminin Türkeli Demir Sahası'na demirletilmesi sonrası İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı.

Arızalanan gemi nedeniyle ulaşımı aksatmıştı! İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı

Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, yeniden trafiğe açıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan 134 metre boyundaki ''SPARTA'' isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

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İstanbul Boğazı, ekiplerin bölgedeki kontrollerini tamamlamasının ardından saat 22.00 itibarıyla yeniden gemi trafiğine açıldı. (AA)

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