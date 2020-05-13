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Arjantin'de 10 metrelik dinozor fosili bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2020 09:35 | Son Güncelleme

Arjantinli paleontologlar Patagonya'da, yaklaşık 70 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen bir megaraptorun fosilini buldu.

Arjantin'de 10 metrelik dinozor fosili bulundu

La Matanza Ulusal Üniversitesi'ne bağlı faaliyet gösteren CTyS ajansından yapılan açıklamada, "Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi'nden araştırmacılar, yaklaşık 70 milyon yıl önce Santa Cruz'un güneydoğusunda yaşayan büyük bir etobur dinozor buldu. Omurlar, kaburgalar ve omuz kemeri ile göğüs kemiğin bir kısmı bulundu" ifadelerine yer verildi.

Paleontolog Mauro Aranciaga, "Etobur dinozorlar olan yeni megaraptorun çok büyük bir örneğini bulduk. Etkileyici av araçları vardı" dedi.

T-Rex'lerden farklı olarak megaraptorlar daha ince yapılı ve yarışa daha iyi hazırlıklıydı ve dengeyi korumaya izin veren uzun kuyruğa sahiplerdi. Ayrıca daha uzun adımlar atma fırsatı veren uzun ve kaslı bacakları vardı.

Bilim insanlarının söylediğine göre, megaraptorlar daha uzun boyna ve kafatasına sahipti.

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