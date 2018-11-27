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Arjantin, Prens Selman'ı mercek altına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 02:56 | Son Güncelleme

Arjantin, Yemen'de Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun işlediği iddia edilen savaş suçları ve Suudi yetkililerin yaptığı işkencelerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın rolüne ilişkin HRW'nin sunduğu dosyayı incelemeye aldı - HRW Direktörü Kenneth Roth: - "Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Zirvesi'ne Suudi Prens'in katılımı, Yemen ya da Suudi Arabistan'da haklarını arayamayan istismar mağdurlarına çare olmak için Arjantin mahkemelerine bir fırsat sunabilir" - "Muhammed bin Selman, Arjantin'e gelmeye cüret gösterirse bir soruşturma ile karşı karşıya kalabileceğini bilmelidir"

Ay sonunda düzenlenecek G20 Zirvesi'nin ev sahibi Arjantin, Yemen'de Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun işlediği iddia edilen savaş suçları ve Suudi yetkililerin yaptığı işkencelerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın rolüne ilişkin bu ülkeye sunulan dosyayı incelemeye başladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) yapılan açıklamaya göre, Örgüt dün Arjantin federal savcısına, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı görevini de yürüten Selman'ın Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği insan hakları ihlallerinden suçlu olduğuna dair bulgularını sundu.

Dosyada, Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti de dahil bazı Suudi vatandaşlara işkence edilmesi ve kötü davranılması konusundaki muhtemel rolünün de altının çizildiği aktarıldı.

Açıklamada, Arjantinli yetkililerin dosyayı incelemeye aldığı kaydedildi.

HRW Direktörü Kenneth Roth, Arjantinli yargı makamlarının Muhammed bin Selman'ın, Yemen'de 2015'ten bu yana Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon tarafından işlenen muhtemel savaş suçlarındaki rolünü incelemesi gerektiğini vurgulayarak, "Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Zirvesi'ne Suudi Prens'in katılımı, Yemen ya da Suudi Arabistan'da haklarını arayamayan istismar mağdurlarına çare olmak için Arjantin mahkemelerine bir fırsat sunabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Roth, "Arjantinli yetkililerin soruşturmayı bir adım ileriye taşıma kararı, Muhammed bin Selman gibi güçlü kişilerin bile hukuktan kaçamayacağına dair güçlü bir sinyal verecektir. Muhammed bin Selman, Arjantin'e gelmeye cüret gösterirse bir soruşturma ile karşı karşıya kalabileceğini bilmelidir." ifadelerini kullandı.

- Arjantin'in küresel yargı yetkisi var

Arjantin anayasası, bu ülkenin yargı makamlarına savaş suçları ve işkence için küresel yargı yetkisi tanıyor. Bu nedenle ülkenin yargı makamları, nerede, kim tarafından kime karşı olursa olsun savaş suçu işleyenleri ve işkence yapanları soruşturup, yargılayabiliyor.

Muhammed bin Selman'ın 30 Kasım'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Prens Muhammed'in verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

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Arjantin HRW Yemen

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