Arjantin, Prens Selman'ı mercek altına aldı

Ay sonunda düzenlenecek G20 Zirvesi'nin ev sahibi Arjantin, Yemen'de Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun işlediği iddia edilen savaş suçları ve Suudi yetkililerin yaptığı işkencelerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın rolüne ilişkin bu ülkeye sunulan dosyayı incelemeye başladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) yapılan açıklamaya göre, Örgüt dün Arjantin federal savcısına, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı görevini de yürüten Selman'ın Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği insan hakları ihlallerinden suçlu olduğuna dair bulgularını sundu.

Dosyada, Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti de dahil bazı Suudi vatandaşlara işkence edilmesi ve kötü davranılması konusundaki muhtemel rolünün de altının çizildiği aktarıldı.

Açıklamada, Arjantinli yetkililerin dosyayı incelemeye aldığı kaydedildi.

HRW Direktörü Kenneth Roth, Arjantinli yargı makamlarının Muhammed bin Selman'ın, Yemen'de 2015'ten bu yana Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon tarafından işlenen muhtemel savaş suçlarındaki rolünü incelemesi gerektiğini vurgulayarak, "Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Zirvesi'ne Suudi Prens'in katılımı, Yemen ya da Suudi Arabistan'da haklarını arayamayan istismar mağdurlarına çare olmak için Arjantin mahkemelerine bir fırsat sunabilir." değerlendirmesinde bulundu.