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Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Alejandro Mastropietro AA'yı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:31 | Son Güncelleme

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile Büyükelçi Alejandro Mastropietro'nun görüşmesinde, iki ülkenin haber ajansları aracılığıyla ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro, Anadolu Ajansı'na (AA) ziyarette bulundu.

Büyükelçi Alejandro Mastropietro'yu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ağırladı.

Şenol Kazancı, Büyükelçi Alejandro Mastropietro'yu AA'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kazancı ile Alejandro Mastropietro'nun görüşmesinde, iki ülkenin haber ajansları aracılığıyla ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Alejandro Mastropietro, ziyaret kapsamında AA'nın halihazırda ve ileriye dönük çalışmaları hakkında bilgi almak istediğini kaydetti.

AA'nın İspanyolca haberlerini yakından takip ettiğini söyleyen Alejandro Mastropietro, AA'nın bölgeye dair haberlerinin gerçekleri yansıttığını ifade etti.

Görüşmenin sonunda, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı, Ankara'daki yeni görevi dolayısıyla Büyükelçi Alejandro Mastropietro'yu tebrik etti.

Büyükelçi Alejandro Mastropietro da AA'da ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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