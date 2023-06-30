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Arkadaşının motosikletine çarptı, 18 yaşındaki Ezgi hayatını kaybetti! Eskişehir'de korkunç kaza

30.06.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de motosiklet sürücüsü Gökhan Demirkapı (30), aynı yönde giden arkadaşı Ruşen Can'ı (30) sollarken motosikletine çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletlerin sürücüleri yaralanırken, Gökhan Demirkapı'nın kullandığı motosiklette bulunan 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

Eskişehir'deki korkunç kaza, 02.00 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Demirkapı kullandığı motosiklet ile, aynı yönde giden arkadaşı Ruşen Can idaresindeki motosikleti sollarken çarptı.

FIRLAYIP, PAŞINI KALDIRIMA ÇARPTI

Kazada, Demirkapı'nın motosikletinde bulunan Ezgi Nehir Uçarlı savrulan motosikletten fırlayıp başını kaldırıma çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kaza anında kafasında kask olmasına rağmen Uçarlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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GÖKHAN AĞIR YARALI

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Gökhan Demirkapı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer motosiklet sürücüsü Ruşen Can ise ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

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Sürücülerden Ruşen Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken polis ve savcılık incelemesinin ardından Ezgi Nehir Uçarlı'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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trafik kazası Eskişehir motosiklet

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