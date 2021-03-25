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İnsanlık yaptı ekmek parasından oldu! Arkadaşının yardımına koşan esnaf döndüğünde şoku yaşadı

25.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de lastiği patlayan arkadaşına yardıma giden esnafın, tezgahında bulunan tereyağları 2 kadın tarafından çalındı. İnsanlık yapmak isterken ekmek parasından olan esnafı soyan iki kadın, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İnsanlık yaptı ekmek parasından oldu! Arkadaşının yardımına koşan esnaf döndüğünde şoku yaşadı

Denizli’de pazarlarda süt ürünleri satarak geçimini sağlayan Hüseyin Avcı, bir arkadaşının lastiği patladığından dolayı yardım etmek için yanına gitti. Burada bir süre oyalanan Avcı, geri geldiğinde tezgahında 2 kutu tereyağının eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine esnaf arkadaşlarının şaka yaptığını düşünen Avcı, sonrasında diğer esnaf arkadaşının da sütünün çalındığı öğrenince etraftaki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Tezgahını karşıdan gören bir dükkanın kameralarını inceleyen Avcı, iki kadının tezgahının önünde beklediğini gördü. Ardından iki kadından birisi kimsenin fark etmediği sırada tereyağının birini alarak diğer arkadaşının yanına gitti. Bu esnada iki kadın gidecekleri zaman diğer tereyağını alarak olay yerinden uzaklaştı.

''İHTİYAÇLARI VARSA HELAL OLSUN''

Çalınan ürünlerin parasında olmadığını ve profesyonel bir şekilde çaldıklarını ifade eden Avcı, “Lastiği patlayan bir arkadaşımız benden kriko istedi. Arabadan krikoya alarak arkadaşa verdim. Geldiğimde tereyağlarım yoktu. Tezgahımı açtığım eczanenin güvenlik kameralarına baktığımda iki kadının yağları götürdüğünü gördüm. Ben esnaf arkadaşların şaka yaptığını düşündüğüm için ilk olarak kimseye bir şey demedim. Sonra kimse getirmeyince arkadaşlara söylemeye başladım. Kimse almadığını ve alan olduysa da görmediklerini söylediler. O kadar insanın yanında nasıl aldılar aklım almıyor. Güvenlik kameralarına baktığımızda 2 kadını gördük. Çantalarıyla önünü kapatarak almışlar. Benim yanımda Emine teyze vardı. Onunda sütünü almışlar. Emine teyze de baya şaşırdı. Bana ‘Hadi sen yoktun. Benim önümden nasıl aldılar’ dedi. Tereyağı bir paketi 50 TL. 2 paket almışlar. Ben parasında değilim. Birçok esnafımız var, hepimizin de ürünleri çalınıyor. Geçen bir arkadaşımızın zeytinyağı çalındı. Yine bizim zeytinyağımız annemin gözünün önünde çalındı. Bu kadar ustalıkla alıyorlar. Yani alanlara ne söyleyeyim ki helal olsun. İhtiyaçları varsa helal olsun” dedi.

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(İHA)

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Denizli
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