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  4. Arkadaşları haber alamayınca şüphelendi! Korkunç olay... 'Işıkları açmayın' notu bırakıp intihar etti

Arkadaşları haber alamayınca şüphelendi! Korkunç olay... 'Işıkları açmayın' notu bırakıp intihar etti

05.05.2023 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ahmet Bilgiç isimli şahıs, evinin mutfağında ölü bulundu. Bilgiç'in evin farklı bölümlerine 'çakmak kullanmayın', 'ışıkları açmayın' notları bıraktığı görüldü.

Arkadaşları haber alamayınca şüphelendi! Korkunç olay... 'Işıkları açmayın' notu bırakıp intihar etti

Olay, bugün Turgutlu'da meydana geldi. Yıldırım Mahallesi Sevgi Sokak 2 numaralı apartmanın 2. katındaki evinde yalnız başına ikamet ettiği öğrenilen Ahmet Bilgiç’ten (32) haber alamayan arkadaşları, durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, itfaiye ekipleriyle birlikte, merdivenli itfaiye aracıyla evin balkonundan içeri girdi. İçeri giren ekipler evin mutfak bölümünde Bilgiç’in cansız bedeniyle karşılaştı.

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Yapılan ilk incelemede, Bilgiç’in mutfakta bulunan ocağın doğal gaz bağlantısını çıkardığı ve doğal gazı soluyarak hayatına son verdiği tespit edildi. Bilgiç’in ayrıca evin belli bölümlerine ‘ışıkları açmayın’, ‘çakmak kullanmayın’ gibi notlar bıraktığı öğrenildi.

Bilgiç’in cenazesinin yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. (İHA)

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