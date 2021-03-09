Arkadaşları 'Meryem Ana' diyor! 'Cinsel ilişkiye girmeden hamile kaldım'

İngiltere Hampshire'de yaşayan Nicole Moore ilginç bir şekilde gündeme geldi. Öyle ki vajinismus (Vajina girişindeki kasların istemsizce kasılması sonucu cinsel birlikteliğin gerçekleşememesine verilen isim) problemi yaşayan kadın cinsel ilişkiye girmeden hamile kaldığını iddia ediyor.

'VAJİNAM AŞIRI DERECEDE GERGİN'

28 yaşında olan Nicole, 'bir tampon koymak bile benim için ızdırap bu yüzden seks benim için söz konusu bile değil. Sorunumu öğrenene kadar vajinismus adının bile ne anlama geldiğini bilmiyordum. Doktorlar vajinamın 'aşırı derecede gergin' olduğunu söyledi. Bunu tarif etmemin tek yolu, sanki bir tuğlanın duvara çarpması gibiydi' diye tanımlıyor.

'HİÇBİR ZAMAN NÜFUZ EDİCİ SEKS YAPMADIM'

Hamile kaldığı zamandan bahseden Nicole şunları söyledi: “Bir gün mide ekşimesi ve ağrıyan göğüslerle baş başa kaldığımda dayanılmaz derecede acı çekiyordum. O sırada yakın bir arkadaşım hamile olabileceğimi söyledi. Güldüm ve hala bakire olduğum ve hiçbir zaman nüfuz edici seks yapmadığım için hiçbir yolu olmadığını söyledim. Ancak tüm bunlara rağmen hamilelik testi yaptım ve pozitif çıktı. İnanamadım, çok şok olmuştum ve kafam karışmıştı.