HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Arkadaşları 'Meryem Ana' diyor! 'Cinsel ilişkiye girmeden hamile kaldım'

Arkadaşları 'Meryem Ana' diyor! 'Cinsel ilişkiye girmeden hamile kaldım'

09.03.2021 15:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Arkadaşları 'Meryem Ana' diyor! 'Cinsel ilişkiye girmeden hamile kaldım'

İngiliz kadın Nicole Moore, planlanmamış bir gebelik karşında şaşkında döndü. Kadın, iddiasına göre, cinsel ilişki olmadan hamile kaldı ve söylediğine göre hala bakireydi.

İngiltere Hampshire'de yaşayan Nicole Moore ilginç bir şekilde gündeme geldi. Öyle ki vajinismus (Vajina girişindeki kasların istemsizce kasılması sonucu cinsel birlikteliğin gerçekleşememesine verilen isim) problemi yaşayan kadın cinsel ilişkiye girmeden hamile kaldığını iddia ediyor.

'VAJİNAM AŞIRI DERECEDE GERGİN'

28 yaşında olan Nicole, 'bir tampon koymak bile benim için ızdırap bu yüzden seks benim için söz konusu bile değil. Sorunumu öğrenene kadar vajinismus adının bile ne anlama geldiğini bilmiyordum. Doktorlar vajinamın 'aşırı derecede gergin' olduğunu söyledi. Bunu tarif etmemin tek yolu, sanki bir tuğlanın duvara çarpması gibiydi' diye tanımlıyor.

CATERS_PREGNANT_VIRGIN-5_3424931

'HİÇBİR ZAMAN NÜFUZ EDİCİ SEKS YAPMADIM'

Hamile kaldığı zamandan bahseden Nicole şunları söyledi: “Bir gün mide ekşimesi ve ağrıyan göğüslerle baş başa kaldığımda dayanılmaz derecede acı çekiyordum. O sırada yakın bir arkadaşım hamile olabileceğimi söyledi. Güldüm ve hala bakire olduğum ve hiçbir zaman nüfuz edici seks yapmadığım için hiçbir yolu olmadığını söyledim. Ancak tüm bunlara rağmen hamilelik testi yaptım ve pozitif çıktı. İnanamadım, çok şok olmuştum ve kafam karışmıştı.

Düşündüğüm tek şey, eşimin onu aldattığımı düşünmesinden endişeliydim, çünkü bu çok imkansız görünüyordu. Ama şükürler olsun ki beni ve vücudumu tanıyordu ve benden bir an bile şüphe etmedi.

Pek çok insan bana hâlâ Meryem Ana olduğumu söylüyor ve bu da beni gerçekten güldürüyor.''

CATERS_PREGNANT_VIRGIN-7_3424930

DOKTORLAR İNANMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ AMA...

Genç kadına bazı tıp uzmanları inanmakta güçlük çekse de nadiren de olsa, cinsel aktivitenin vajinal bölgeye sıvı vermesi durumunda penetratif ilişki olmadan hamile kalmanın mümkün olduğu doğrulandı.

CATERS_PREGNANT_VIRGIN-10_3424927

CATERS_PREGNANT_VIRGIN-11_3424926

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası
Tatbikat yaparken gerçek depreme yakalandılar!Tatbikat yaparken gerçek depreme yakalandılar!
Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?
Anahtar Kelimeler:
vajinismus İngiltere

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Para için çıplak halde hayvanlara işkence ediyor!

Para için çıplak halde hayvanlara işkence ediyor!

Erzincan'da yürekler ağza geldi! Minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Hayatının şokunu yaşadı! Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Banyo aynasının arkasında gizli bir ev buldu!

Banyo aynasının arkasında gizli bir ev buldu!

Tatbikat yaparken gerçek depreme yakalandılar!

Tatbikat yaparken gerçek depreme yakalandılar!

Zehirli keşif! Yılanın saklandığı yer şaşkına çevirdi

Zehirli keşif! Saklandığı yer dehşete düşürdü

Katil mantar: 50 yılda 90 türü yok etti!

50 yılda 90 türü yok etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.