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  4. Arkadaşları, öğlen işe gitmeyince endişelendi! Çilingirle girilen evde korkunç manzarayla karşılaştılar

Arkadaşları, öğlen işe gitmeyince endişelendi! Çilingirle girilen evde korkunç manzarayla karşılaştılar

29.12.2023 17:29 | Son Güncelleme:
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Salih Paketçi, evinde ölü bulundu.

Arkadaşları, öğlen işe gitmeyince endişelendi! Çilingirle girilen evde korkunç manzarayla karşılaştılar

Olay, Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşadığı öğrenilen 62 yaşındaki Salih Paketçi, öğlen işe gitmeyince iş arkadaşları meraklandı. Yaşlı adama ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, evin kapısını açan olmayınca çilingir marifetiyle eve girdi. Evde yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaşan ekipler, yapılan ilk incelemede Paketçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın gece saatlerinde hayatını kaybettiği düşünülürken, olayla ilgili inceleme devam ediyor. (İHA)

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