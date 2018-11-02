Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler

Son zamanlarda sıkça bu tür olayların meydana geldiği öğrenilen mekanda çalışan şüphelilerin gasp ettikleri kişileri daha önceden tanıdıkları için hesaplarında bulunan paranın miktarına kadar bildikleri belirtildi. Mağdurlarından, yüklü miktarda çıkardıkları hesabı ödemelerini isteyen şüphelilerin boş senede imza attırmaya çalıştıkları, bunu kabul etmeyen mağdurlarını ise banka hesaplarından kendilerine yüklü miktarda havale yaptırmaya zorlayarak gasp ettikleri tespit edildi.

ŞİFRESİNİ ÖĞRENENE KADAR İŞKENCE YAPTILAR

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre; yaşanan son olayda ise İsmail K. isimli mağdurun parayı ödemeyi kabul etmemesi üzerine bir odaya kapatılarak darp edildiği, bankacılık şifresini öğrenene kadar işkenceye uğradığı belirlendi. Gasp bürosu ekiplerince yapılan baskında ise şüphelilerin eğlence mekanı kapısına, "Cenazemiz var, kapalıyız" yazısı astığı belirtildi.

Geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde İsmail K. isimli şahıs arkadaşı Ali Osman K.'nın ısrarı üzerine Yenimahalle Macun Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence merkezine gitti. İkiliyi mekanda ortak arkadaşları olan ve eğlence merkezinde şef garsonluk yapan Murat G. karşıladı. Alkol alması teklifinde bulunulan İsmail K. teklifi reddederek gün boyunca kola ve kahve içti. İsmail K. bir süre sonra ağzına acı bir tat geldiğini fark etti. Mekandan ayrılmak üzereyken masasına 30 bin lira geldiğini gören genç adam garsonlara, "Bende bu kadar para yok, nasıl bu kadar hesap gelebilir" dedi. Bu sırada Ali Osman K. ise aynı masada oturduğu arkadaşını bırakarak ortadan kayboldu.