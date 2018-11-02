Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler

Son zamanlarda sıkça bu tür olayların meydana geldiği öğrenilen mekanda çalışan şüphelilerin gasp ettikleri kişileri daha önceden tanıdıkları için hesaplarında bulunan paranın miktarına kadar bildikleri belirtildi. Mağdurlarından, yüklü miktarda çıkardıkları hesabı ödemelerini isteyen şüphelilerin boş senede imza attırmaya çalıştıkları, bunu kabul etmeyen mağdurlarını ise banka hesaplarından kendilerine yüklü miktarda havale yaptırmaya zorlayarak gasp ettikleri tespit edildi.
ŞİFRESİNİ ÖĞRENENE KADAR İŞKENCE YAPTILAR
Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre; yaşanan son olayda ise İsmail K. isimli mağdurun parayı ödemeyi kabul etmemesi üzerine bir odaya kapatılarak darp edildiği, bankacılık şifresini öğrenene kadar işkenceye uğradığı belirlendi. Gasp bürosu ekiplerince yapılan baskında ise şüphelilerin eğlence mekanı kapısına, "Cenazemiz var, kapalıyız" yazısı astığı belirtildi.
Geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde İsmail K. isimli şahıs arkadaşı Ali Osman K.'nın ısrarı üzerine Yenimahalle Macun Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence merkezine gitti. İkiliyi mekanda ortak arkadaşları olan ve eğlence merkezinde şef garsonluk yapan Murat G. karşıladı. Alkol alması teklifinde bulunulan İsmail K. teklifi reddederek gün boyunca kola ve kahve içti. İsmail K. bir süre sonra ağzına acı bir tat geldiğini fark etti. Mekandan ayrılmak üzereyken masasına 30 bin lira geldiğini gören genç adam garsonlara, "Bende bu kadar para yok, nasıl bu kadar hesap gelebilir" dedi. Bu sırada Ali Osman K. ise aynı masada oturduğu arkadaşını bırakarak ortadan kayboldu.
"SENET İMZALAYANA KADAR BURADA KALACAK"
Eğlence merkezindeki çalışanlar tarafından üst katta bir odaya çıkarılan şüpheli burada bir süre darba ve işkenceye maruz kaldı. İş yerinin sahibi "pala" lakaplı İ.K. tarafından çalışanlarına, "Bunu, burada tutacaksınız, senet imzalayana kadar burada kalacak" dediği öğrenildi. Odada tek başına kaldığı sırada pencereden atlayarak eğlence merkezinin bulunduğu binadan kaçan İsmail K., ardından Ankara Emniyeti Gasp Büro Amirliği'ne gelerek şüphelilerden şikayetçi oldu. Olayın ardından geçtiğimiz 15 Ekim'de ise arkadaşı Ali Osman K. tarafından aynı şekilde mekana getirildiğini ve daha sonrasında aynı yöntemlerle gasp edildiğini belirten Y.K. isimli kişinin de şüpheliler hakkındaki şikayeti üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi.
KENDİLERİNE PARA HAVALESİ YAPMIŞLAR
Yaklaşık iki hafta önce gittiği eğlence mekanında aldığı alkolden sonra gözlerinin karardığını ve masaya kendi isteği dışında konsomatris oturtulduğunu kaydeden Y.K. çalışanlar tarafından mekandan bir süreliğine ayrıldığını, bankamatiğe götürülerek 3 bin lira parasının çekildiğini kaydetti. Ardından mekana geri döndüğünü, ertesi gün ise uyandığında banka hesaplarında değişiklik olduğunu gördüğünü belirten Y.K.,banka kartı hesabına baktığında 26 bin 400 lira paranın havale edildiğini, bu paradan 20 bin 600 lirasının iş yeri sahibi "pala" lakaplı şahsın oğlu Aydın K.'nın hesabına havale edildiğini bildirdi.
ARKADAŞLARI TARAFINDAN TUZAĞA DÜŞÜRÜLMÜŞLER
Yapılan çalışmaların ardından müştekilerin Yenimahalle Hali'nde çalıştıkları, Ali Osman K. ve Murat G.'nin de daha önceden aynı Hal'de çalıştıkları ve buradan dolayı uzun süreli arkadaşlıkları bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin, gasp ettikleri arkadaşlarının hesaplarında bulunan para miktarına kadar bildikleri anlaşıldı. Son zamanlarda bu tür olayların sıkça yaşandığı mekana yapılan polis baskınında eğlence merkezi kapısında, "Cenazemiz var, kapalıyız" yazısı asılı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskında iş yeri sahibi "pala" lakaplı İ.K., oğlu Aydın K., kardeşi Halit K., Murat G. ve Ali Osman K. adreslerine yapılan operasyonda yakalandı. Şüphelilerden İ.K. , Aydın K., Ali Osman K. ve Murat G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Halit K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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