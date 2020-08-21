Arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada fenalaşan liseli, kurtarılamadı

Olay, akşam saatlerinde İspat Cami Mahallesi Beyendik Sokak'ta meydana geldi. Lise öğrencisi Onur Ç., evinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada bir anda fenalaşarak, yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Onur Ç., arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Onur Ç., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARININ İFADESİNE BAŞVURULDU

Polis, Onur Ç.’nin evinde incelemede bulunurken, arkadaşlarının da ifadesine başvurdu. Onur Ç.’nin cenazesi, hastane morgunda nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

