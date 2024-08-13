Arkadaşlarıyla yüzerken ansızın kayıplara karıştı! Yakınları merakla bekledi ama bulunamadı

Olay, akşam saatlerinde Kesik Barajı göletinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla gölete giren Osman Kocaman, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sualtı arama kurtarma, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler hem su altında hem de suyun üstünde Osman Kocaman’ı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler çalışma yaparken Kocaman’ın yakınları da gölet kenarında meraklı bekleyiş içine girdi. Ancak çalışmalarda Osman Kocaman’a ulaşılamadı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde arama çalışmalarına ara verilirken, ekipler çalışmalara sabah devam edecek.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır