Arkadaşlık uygulaması deneyen Mark Zuckerberg bu kez duvara tosladı!

Facebook bir uygulamadan öte artık birçok hizmet sunuyor. Daha önce oyun hizmeti sunmaya başlayan Facebook, yakın dönemde Facebook Marketplace ile alışveriş hizmeti de sunmaya başladı. Facebook'un gözü şimdi ise Tinder'ın yerinde. Bu anlamda Facebook Dating adında bir arkadaşlık uygulamasının tanıtımını yapan Facebook, uygulamayı Tinder ile rekabet edebilecek bir düzeye getirmeye çalışıyor. Bu çalışmaların başında bizzat Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg var. Öyle ki diğer yöneticilerin aksine uygulamalar üzerinde türlü araştırmalar yapan ve onları bizzat deneyen Mark Zuckerberg, uygulamasını en iyi hale getirmek için uygulamaları bir kullanıcı gibi deneyimliyor. Yine inceleme için bir uygulama denemeye başlayan Zuckerberg bu kez duvara tosladı.

MARK ZUCKERBERG YANLIŞ KİŞİYLE EŞLEŞTİ

BuzzFeed yazarı Alex Kantrowitz, ''Always Day One: How the Tech Titans Plan to Stay On Top Forever'' adlı bir kitap yazdı. Yazarın kitabı Mark Zuckerberg hakkındaki ilginç bir hikayeyi de ortaya çıkardı. Bu hikayeye göre Mark Zuckerberg, Facebook Dating için yine bir arkadaşlık uygulamasını denerken, bir kadınla eşleşti. Buraya kadar her şey normal diyebilirsiniz. Fakat Zuckerberg'in eşleştiği kişi karısı Priscilla Chan'in en yakın arkadaşlarından biriydi. Mark Zuckerberg'in kitap için verdiği röportajında bahsettiğine göre, eşi Priscilla duruma ilginç bir tepki gösterdi.