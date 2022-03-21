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Arkeoloji Müzesi Müdürü ve yardımcısı tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı

21.03.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Müdürlüğü tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili 11 ilde harekete geçti. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan kararda 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ve yardımcısı E.D.'nin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.

Arkeoloji Müzesi Müdürü ve yardımcısı tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı

Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan kişiler arasında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ve yardımcısı E.D.’nin de bulunduğu öğrenildi.

SATIŞA HAZIR HALDE YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ve yardımcısı E.D.’nin de bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 18. yüz yıla ait olduğu değerlendirilen bir heykel de satışa hazırlanırken ele geçirildi. Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Aydın
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