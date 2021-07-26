ARM'nin PlasticARM çipi devrim yaratacak

Öncelikle 32-bit Cortex-M0 CPU içeren mikroçiplerde 456 byte ROM bulunacağını söyleyelim. Ayrıca 128 byte RAM yer alacak. Bu sayede standart plastik tabanlı çiplere göre en az 12 kat daha fazla mantık kapısı yer alacak. Bu çip PragmatIC ile yapılan bir iş birliğinin sonucu olarak piyasaya sunulacak.

NESNELERİ İNTERNET İLE BAĞLAYACAK

Silikon bazlı versiyonlarla kıyaslandığında bu cihazlar aynı yapıda değil. Henüz deneme aşamasında olan çipler kullanım alanları açısından oldukça geniş. Aklınıza gelebilecek tüm nesnelerin internet ile bağlanmasını sağlayacak.

"HER ŞEYİN İNTERNETİ"

Hatırlayacağınız üzere nesnelerin interneti olarak adlandırılan bir teknoloji çok fazla dile getiriliyordu. Şimdi ise ARM bunu her şeyin interneti olarak çevirdi. Yakın bir gelecekte ilginç alanlarda bu çiplerin kullanılması bekleniyor. Plastik tabanlı esnek çipler sayesinde bağlantı oluşturmak iyice kolaylaşacak.

Bu yeni teknolojiyi hemen bekliyorsanız size kötü bir haberimiz var. Ne yazık ki plastik tabanlı esnek çipler şu anda tercih edilen silikon tabanlı çiplerin yerini hemen almayacak. Bunun için biraz daha zaman gerekiyor.

Nükleer santraller Elon Musk radarında

