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Armonipark AVM/Outlet çalışma saatleri nedir? Armonipark AVM/Outlet saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

10.02.2023 03:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel günler için düzenlediği etkinlikleri, yerli ve yabancı markaların sunulduğu mağazaları, çeşitli ülkelere ait lezzetlerin yer aldığı yeme içme alanları ile bilinen Armonipark alışveriş merkezi 2008 yılının Nisan ayından bu yana hizmet vermektedir. Alışveriş merkezine ait çalışma saatleri içinde tüm hizmetlerden yararlanabilmek mümkündür. Peki, Armonipark AVM/Outlet saat kaçta açılıyor?

Armonipark AVM/Outlet çalışma saatleri nedir? Armonipark AVM/Outlet saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Armonipark AVM/Outlet çalışma saatleri içinde şu hizmetleri sunmaktadır: Engelli park alanı, ücretsiz otopark, bebek bakım odası, sinema salonları, çeşitli bankalara ait ATM’ler, mescit, oto yıkama servisi, danışma, çocuk oyun alanı, revir, güvenlik. En ünlü markalara ev sahipliği yapan Armonipark AVM/Outlet çeşitli alanlarda faaliyet gösteren markalara ait mağazaların bulunduğu bir alışveriş merkezidir. Sinema salonlarında en güncel filmler sunulmakta yeme içme alanlarında dünya lezzetlerine yer verilmektedir.

Armonipark AVM/Outlet saat kaçta açılıyor?

2008’de açılmış olan alışveriş merkezi çocuk giyim, iç giyim, spor giyim, ev tekstili, yatak, kozmetik, ayakkabı, çanta ve aksesuar, kitap ve dergi, saat ve optik gibi çeşitli alanlarda hizmet veren markalar ve mağazalara ev sahipliği yapmaktadır. Yeme içme alanları değişik kategorilerde farklı katlara yayılmıştır. Birinci kat, zemin kat, eksi birinci kat ve eksi ikinci kattan oluşan alışveriş merkezinde banka şubeleri ve otomatik vezne makineleri de bulunmaktadır. Özel günlere göre değişiklik gösteren etkinlikler müşterilere mail ya da kısa mesaj yolu ile haber verilmektedir.

Armonipark AVM/Outlet açılış saati olarak belirlenen 10.00’dan itibaren alışveriş merkezinin tüm hizmetlerinden yararlanabilmek mümkündür. Alışveriş merkezinin içinde bulunan tüm mağazalar ve yeme içme alanları sabah saat 10.00’dan itibaren hizmet vermektedir. Armonipark AVM/Outlet çalışma saatleri arasında alışveriş merkezinin sunduğu tüm hizmetlerden kesintisiz bir şekilde yararlanmak mümkündür.

Armonipark AVM/Outlet saat kaçta kapanıyor?

Sabah saat 10.00’da açılan ve on iki saat boyunca tüm hizmetlerinden yararlanılabilen Armonipark AVM/Outlet kapanış saati 22.00’dır. Alışveriş merkezine haftanın yedi günü boyunca bu saatler arasında girilebilir. Hafta içi on iki saat boyunca hizmet veren Armonipark AVM/Outlet hafta sonu çalışma saatleri için de aynı programı uygulamaktadır. Armonipark AVM/Outlet cumartesi pazar açılış ve kapanış saati uygulaması şu şekildedir:

  • Açılış saati: 10.00
  • Kapanış saati: 22.00

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