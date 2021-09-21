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Arnavutköy'de Deva Partisi ilçe başkanlığına silahlı saldırı

21.09.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre otomobille parti binası önüne yanaşan zanlılardan bir tanesi araçtan inerek parti binasına 7 el ateş açtı. Kurşunlar cam ve masalara isabet ederken binada kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Arnavutköy'de Deva Partisi ilçe başkanlığına silahlı saldırı

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre gece saat 03.30 sularında parti binası önüne yanaşan bir otomobilden inen bir kişi parti binasını hedef alacak şekilde 7 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda kurşunlar camlara ve masalara isabet etti. İçeride kimsenin olmaması ise adeta faciayı önledi.

"MİLLETİN İRADESİ KURŞUNLANDI"

Parti binasının kurşunlanması ile ilgili açıklama yapan Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanı Fatih Karabalık, “Şu anda emniyet ekiplerimiz burada. Kimliği belirsiz kişiler tarafından milletin iradesine, ilçe binamıza silahlı saldırı gerçekleşti. Özellikle Arnavutköy’de bu tarz olaylar ile karşı karşıya geleceğimizi ummuyorduk. Genel olarak baktığımızda Türkiye’de herkesin belinde bir silah var bugün burada bir yaralımız yok sadece mal kaybı var camlarımız kırıldı. Biz şu anda Deva ailesi olarak sükunetimizi koruyacağız genel merkezimiz ve il merkezimize bilgi verdik. Kamera kayıtlarını incelediğimiz zaman malum kişiler tarafından bir aracın park edildiğini bir kişini içeriden çıkarak partimizi hedef alarak kurşunlama yaptığını görebiliyoruz. Biz de avukatlarımız ve merkezimizden haber bekliyoruz olay şu anda çok sıcak." şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi silahlı saldırı
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