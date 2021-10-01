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  4. Arnavutköy'de kahreden olay! Balık tutarken denize düşen kişi boğuldu

Arnavutköy'de kahreden olay! Balık tutarken denize düşen kişi boğuldu

01.10.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de kayalıklarda balık tutmaya giden 4 arkadaş dalgaların arasında kalarak denize düştü. Denize düşenlerden 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşırken 52 yaşındaki Hamit Dinamit boğuldu.

Arnavutköy'de kahreden olay! Balık tutarken denize düşen kişi boğuldu

Olay, sabah 08.00 sıralarında Arnavutköy Karaburun Sahili’nde meydana geldi. 52 yaşındaki Hamit Dinamit, 3 arkadaşıyla balık tutmaya Karaburun Sahili'ne gitti. 4 arkadaş, dalgaların arasında kaldı. 4 arkadaş denize düştü. Denize düşen 4 kişiden 3'ü birbirine tutunarak kayalıklara çıktı. Denizden çıkamayan 52 yaşındaki Hamit Dinamit'in yardımına çevrede balık tutanlar koştu. Güçlükle kayalıklara çıkarılan Dinamit, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dinamit, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
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