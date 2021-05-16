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Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna daldı

16.05.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy-Hadımköy yolunda alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 2 kişi yaralanırken, akaryakıt pompasının patlamaması facianın önüne geçti.

Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna daldı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Arnavutköy’ün Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kaza sonrası araçta ufak çaplı yangın meydana geldi. Akaryakıt istasyonu çalışanları güç kaynağını hemen keserek facianın önüne geçti. Benzinlik ve araçta maddi hasar meydana gelirken, araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerinde önlem amaçlı soğutma çalışması başlattı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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