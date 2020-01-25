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Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekili: "Dualarımız Türkiye ile"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 01:16 | Son Güncelleme

Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekili: "Dualarımız Türkiye ile"

TİRAN (AA) - Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremdenden dolayı derin endişe duyduklarını ifade ederek, "Dualarımız Türkiye ile." dedi.

Cakaj, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'deki depremle ilgili yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da ekleyerek "#PrayForTurkey" etiketini kullandı.

Cakaj, mesajında "Türkiye'de meydana gelen depremden dolayı derin endişe duyduk. Bu zor zamanlarda depremden etkilenen Türk kardeşlerimizin yanındayız. Dualarımız Türkiye ile." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ise sosyal medyadaki paylaşımında, söz konusu trajik zamanda aklen ve kalben Türk halkının yanında olduklarını vurguladı.

Ülkesinde meydana gelen benzer trajedi de Türk halkının dayanışmasını esirgemediğini anımsatan Xhaçka, Türk dostlarının acısını paylaştıklarını belirtti. Xhaçka, "Bu korkunç olayda olabildiğince az kayıp ve yaralıların olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk deprem Elazığ Türkiye

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