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Arnavutluk'tan dönen yolcular korku dolu anları böyle anlattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:31 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta yaşanan 6,4 şiddetindeki depremin ardından, başkent Tiran'dan tarifeli seferle İstanbul'a gelen yolcular deprem anında yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın üst düzey yöneticisi olan Hasan Cumhur Bandaççıoğlu, "Kaldığımız otelde 22 Türk vardı, yaralanan yoktu ama çok şiddetli bir deprem yaşadık ve koktuk. Allah ülkemizi böyle bir depremden korusun. Aynı şiddette bir depremin İstanbul'da olduğunu düşünemiyorum bile." diye konuştu.

Arnavutluk'tan dönen yolcular korku dolu anları böyle anlattı!

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 34 kilometre batısında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, en az 19 kişi hayatını kaybetmiş 600'den fazla kişinin yaralanmıştı. Çok sayıda binanın hasar gördüğü depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmıştı.

"AYNI ŞİDDETTE BİR DEPREMİN İSTANBUL'DA OLDUĞUNU DÜŞÜNEMİYORUM"

Korkutan depremin ardından Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan dönen yolcular, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına deprem anında yaşadıklarını anlattı. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın üst düzey yöneticisi olan Hasan Cumhur Bandaççıoğlu, bir fuar için Tiran'da bulundukları sırada depreme yakalandıklaranı belirtti. Bandaççıoğlu, "İlk deprem galiba gece yarısı oldu. 5,1 civarındaydı. Daha sonra 04.00 sırasında asıl deprem başladı. 45 - 50 saniye sürdü. Daha önce deprem yaşamış biri olarak gerçekten çok ürkütücüydü. Kaldığımız otelde 22 Türk vardı, yaralanan yoktu ama çok şiddetli bir deprem yaşadık ve koktuk. Allah ülkemizi böyle bir depremden korusun. Aynı şiddette bir depremin İstanbul'da olduğunu düşünemiyorum bile. Tiran'da birçok kişinin arabalarında ve meydanlarda uyuduğunu gördük. Otellerinde kimileri lobide uyudu" dedi.

Afrika'ya gitmek üzere aktarmalı olarak geldiği İstanbul'da gazetecilere konuşan Arnavutluk vatandaşı Mirjana Kuka ise, şunları söyledi:

"Sabaha karşı bir şeylerin sallandığını hissettik ama rüyada olduğumuzu sandım. 25 dakika sonra her şey sallanmaya başladı. Bizim için bir şoktu. Hareket edemedik. Çünkü 20'den fazla sarsıntı oldu. Çok kötüydü. Oğlum, 'anne neredesin' diye sordu. Ben de 'hareket etme dedim. Çok korkutucuydu, 4'üncü kattaydım. Sonrasında aniden aşağı indik. Bütün Tiran halkı dışarıdaydı. 3 saat sonra evlere döndük. Tiran'da depremden korktuğu için balkondan atlayan bir kişi öldü. Birçok bina, annemin yaşadığı dahil zarar gördü. İnsanlar halen evlere dönmedi."

Deprem sonrası bölgeye yardım elini uzatan Türkiye'ye de teşekkürlerini ileten Mirjana Kuka, daha sonra eşiyle birlikte havalimanından ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk deprem

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