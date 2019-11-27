Arnavutluk'tan dönen yolcular korku dolu anları böyle anlattı!

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 34 kilometre batısında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, en az 19 kişi hayatını kaybetmiş 600'den fazla kişinin yaralanmıştı. Çok sayıda binanın hasar gördüğü depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmıştı.

"AYNI ŞİDDETTE BİR DEPREMİN İSTANBUL'DA OLDUĞUNU DÜŞÜNEMİYORUM"



Korkutan depremin ardından Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan dönen yolcular, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına deprem anında yaşadıklarını anlattı. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın üst düzey yöneticisi olan Hasan Cumhur Bandaççıoğlu, bir fuar için Tiran'da bulundukları sırada depreme yakalandıklaranı belirtti. Bandaççıoğlu, "İlk deprem galiba gece yarısı oldu. 5,1 civarındaydı. Daha sonra 04.00 sırasında asıl deprem başladı. 45 - 50 saniye sürdü. Daha önce deprem yaşamış biri olarak gerçekten çok ürkütücüydü. Kaldığımız otelde 22 Türk vardı, yaralanan yoktu ama çok şiddetli bir deprem yaşadık ve koktuk. Allah ülkemizi böyle bir depremden korusun. Aynı şiddette bir depremin İstanbul'da olduğunu düşünemiyorum bile. Tiran'da birçok kişinin arabalarında ve meydanlarda uyuduğunu gördük. Otellerinde kimileri lobide uyudu" dedi.