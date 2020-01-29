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Arnavutluk’ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 00:27 | Son Güncelleme

Arnavutluk’un batısındaki Dıraç'ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Arnavutluk’ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsü bilgilerine dayandırılarak yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Dıraç'ın Bubq köyü olduğu ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Ana depremin ardından birkaç artçı sarsıntının da oluştuğu belirtilen açıklamada, şimdilik herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Deprem başkent Tiran'da paniğe yol açarken, korkan vatandaşlar sokağa çıktı.

Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen depremde 51 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Arnavutluk

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